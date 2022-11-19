N-TV: ЕС запустит свою систему спутников для большей независимости и быстрого интернета
ЕС хочет обеспечить безопасную связь для предприятий и граждан с помощью собственной системы спутников, сообщает немецкий телеканал N-TV. Участники переговоров из парламента ЕС и государств-членов договорились о создании «созвездия спутников» под названием Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites), что обозначает инфраструктуру для устойчивости, взаимной коммуникации и безопасности, обеспечиваемых с помощью спутников. В ближайшие годы на эти цели из бюджета ЕС будет выделено €2,4 млрд.
«Это исторический момент!» — написал в Twitter ответственный комиссар ЕС Тьерри Бретон после подписания соглашения. Таким образом, ЕС добавляет третий компонент к своей стратегической космической инфраструктуре — к спутниковой навигационной системе Galileo и системе Copernicus, которая используется для наблюдения за Землёй.
«Эта программа — важный шаг к большей стратегической автономии для Европы», — сказала евродепутат от ХСС Ангелика Ниблер о новой программе. Военные действие на Украине показали, что до сих пор ЕС полностью зависел от третьих стран или частных компаний в области спутниковых телекоммуникаций. «Принятая сегодня программа должна это изменить», — подчеркнула Ниблер.
Спутники группы Iris в первую очередь предназначены для обеспечения устойчивости систем ЕС — в том числе для защиты критической инфраструктуры, такой как энергетические сети или здравоохранение, — а также для обеспечения доступа граждан и предприятий к быстрому интернету.
Как поясняет немецкий телеканал, цель состоит не только в том, чтобы заполнить пробелы в сетях высокоскоростного интернета в Европе, но и в том, чтобы обеспечить возможность подключения в таких стратегических регионах, как Африка и Арктика. Новые услуги должны быть полностью введены в эксплуатацию с 2027 года.
Соглашение ещё должно быть официально утверждено Европарламентом и европейскими государствами, однако это считается формальностью, отмечает телеканал N-TV.
Ссылки по теме
-
ABC News: «мы возвращаемся, чтобы остаться» — NASA запустило беспилотную миссию к Луне
-
Breaking Defense: США решили не раскрывать данные Стратегического анализа ситуации в космосе
-
Die Zeit: Китай приближается к завершению строительства собственной космической станции
-
Washington Post: чересчур могущественный и безрассудный — власти США хотят снизить свою зависимость от Маска