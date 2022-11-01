Die Zeit: Китай приближается к завершению строительства собственной космической станции

Китай успешно запустил в космос ракету-носитель с последним модулем для строящейся станции «Тяньгун», сообщает немецкая газета Die Zeit. Завершение строительства станет значительным событием, которое укрепит позиции Китая в космонавтике и обеспечит ему существенное политическое влияние на фоне отказа США предоставить Пекину доступ к МКС.

Китай успешно запустил в космос с помощью ракеты-носителя последний недостающий модуль космической станции «Тяньгун», пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на сообщения китайских СМИ. Космическая станция является частью космической стратегии Китая, в рамках которой до конца десятилетия также планируется пилотируемый полёт на Луну. «Тяньгун» переводится как «небесный дворец», отмечает издание.

Начальник космодрома Вэньчан Дэн Хунцинь назвал запуск ракеты полным успехом. Ракета, получившая название «Мэнтянь» («мечты о небе»), была запущена в 15:27 по местному времени с острова Хайнань. По словам начальника космодрома, она достигла соответствующей орбиты, полёт проходит «нормально».

Для строительства космической станции потребовалось совершить 11 космических полётов. «Тяньгун» будет работать в общей сложности десять лет, на станции постоянно будут находиться космонавты из Китая. Там они будут проводить научные эксперименты и испытывать новые технологии, сообщается в статье.

По данным государственного информационного агентства Xinhua, новый модуль для завершения строительства станции оснащён новейшим исследовательским оборудованием. Также его частью являются первые так называемые холодные атомные часы, размещённые в космосе. Это может быть «самая точная система измерения времени и частоты в космосе, не теряющая ни секунды за сотни миллионов лет», цитирует издание слова Чжан Вэя из Китайской академии наук.

Аналитик Чэнь Лань назвал завершение строительства космической станции «очень значительным» событием. На сегодняшний день Китай является заметным «игроком в космосе наравне с США, Россией и Европой, что также даёт ему значительное политическое влияние», уверен эксперт. Решение Китая о строительстве собственной космической станции было принято также потому, что США отказались предоставить Пекину доступ к Международной космической станции, напоминает немецкая газета Die Zeit.