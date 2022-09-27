CGTN: Китай начал строить крупнейший в мире управляемый радиотелескоп

21:40 Посольство России в Дании рассчитывает на расследование ЧП на «Северных потоках» Посольство России в Дании рассчитывает, что ЧП с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет тщательно расследовано.

21:39 Хореограф группы Мишина: сейчас Туктамышева работает как большой артист Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

21:30 В ЛНР сообщили об активизации ВСУ по всей линии фронта Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что по всей линии фронта наблюдается активизация украинских военных.

21:28 Крикунов считает, что финские хоккеисты многое потеряют, если не приедут в КХЛ Бывший главный тренер сборной России прокомментировал заявление Финской ассоциации хоккеистов (SJRY), рекомендовавшей спортсменам не переходить в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:23 Юран уверен, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что российский футбол вернётся на международную арену в 2026 году.

21:21 Глава правительства Каталонии намерен предложить властям Испании соглашение о референдуме Глава правительства Каталонии Пере Арагонес намерен предложить испанскому правительству соглашение о проведении референдума о самоопределении региона.

21:18 Цорн: «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением русскоязычного специалиста Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о приглашении в тренерский штаб южноафриканского специалиста Фадлурагмана Давидса в качестве ассистента главного тренера.

21:10 Пентагон сообщил, что США не передавали Украине системы ПВО NASAMS Соединённые Штаты на данный момент не передавали Украине современные западные системы ПВО NASAMS, поставки планируются в течение нескольких месяцев. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер.

21:10 Норвежская шахматная федерация отстранила Карякина от участия в турнирах Норвежская шахматная федерация (NSF) отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях под своей эгидой.

21:05 Глава МИД Франции: Париж выдаст визы россиянам, которые их заслуживают Франция продолжит выдавать визы гражданам России, которые «этого заслуживают», заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

20:59 Вагабов может провести реванш с Кудряшовым в декабре 2022 года Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе россиянин Вагаб Вагабов может провести бой-реванш с соотечественником Дмитрием Кудряшовым в декабре 2022 года.

20:57 Червиченко заявил, что Россия не сыграет с Боснией и Герцеговиной из-за давления «европейских истеричек» Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах сборной России по футболу провести товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины.

20:52 Траньков: я не воспринимаю Терюшкова за адекватного человека Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков отреагировал на предложение депутата Госдумы России Романа Терюшкова остановить ледовые шоу.

20:49 Опубликована деловая программа форума «Российская энергетическая неделя» В деловую программу пятого международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдёт с 12 по 14 октября в московском «Манеже», включены более 40 мероприятий, они объединены в шесть тематических блоков под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Об этом сообщил «Росконгресс».

20:48 «Евро-Футбол.Ру»: в Италии заинтересованы в услугах хавбека «Зенита» Мостового Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

20:42 В ООН не могут подтвердить версию о «саботаже» на «Северных потоках» У ООН нет возможности подтвердить или расследовать версию о «саботаже» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

20:42 Усик не исключил завершение профессиональной карьеры Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик думает о завершении профессиональной карьеры.

20:36 Давидс назначен помощником главного тренера «Локомотива» Южноафриканский специалист Фадлу Давидс стал ассистентом главного тренера московского «Локомотива».

20:34 Инвестор из Китая заявил, что Россия станет продовольственной сверхдержавой из-за Сибири Сибирь в ближайшие 30 лет превратится в самый большой сельскохозяйственный регион мира, что позволит России стать продовольственной сверхдержавой. Об этом сообщил содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

20:31 Радионова — о контрольных прокатах: меня приятно удивила форма наших фигуристок Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

20:24 Агент Ваноли: за российскими игроками в Европе всё равно следят, причём пристально Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, высказался о популярности российских футболистов в Европе.

20:22 «Роскосмос» сократит штатную численность сотрудников центрального аппарата на 10% Набсовет «Роскосмоса» поддержал решение главы госкорпорации Юрия Борисова сократить штатную численность сотрудников центрального аппарата компании на 10%.

20:22 Канчельскис заявил о готовности стать главным тренером «Спартака» Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что готов возглавить московский «Спартак».

20:19 Худайбердиева: плакала после программы Камилы Валиевой Бронзовая призёрка чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поделилась впечатлениями от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.

20:17 В МИД Индии прокомментировали идею потолка цен на нефть из России Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил об обеспокоенности страны возможным влиянием инициативы стран G7 ввести «ценовой потолок» на нефть из России.

20:09 Кабаева: российские гимнастки продолжают работать, несмотря на недопуск на ЧМ Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поддержала российских спортсменок после отстранения от чемпионата мира.

20:06 В Минобороны сообщили, что многие БПЛА не удовлетворяют требования ведомства Большинство производимых в России БПЛА не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны, заявил представитель оборонного ведомства Игорь Ищук в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в России».

20:04 Около 98% граждан ДНР и ЛНР высказались в России за вхождение в состав Российской Федерации Около 98% граждан ЛНР и ДНР, принявших участие в референдумах в России, выступили за вхождение в состав Российской Федерации.

20:00 Барбоза заявил, что Карпин известен в Европе и без проблем может там работать Агент Паулу Барбоза поделился мнением, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить европейский клуб.

19:54 Reuters: полиция Швеции начала проверку по факту возможной диверсии на «Северном потоке» Полиция Швеции начала расследование по факту возможной диверсии после ЧП на «Северном потоке».

19:50 Агент Сафонов заявил, что его клиенты не получали повестки, но уклоняться они не будут Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что на данный момент никто из его клиентов не получал повестку о мобилизации.

19:49 Агент рассказал, что Ваноли не получал предложений по работе после ухода из «Спартака» Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, сообщил, что специалист не получал предложений от других клубов возглавить команду.

19:44 VK продаст компанию MY.GAMES за $642 млн VK продаст компанию MY.GAMES предпринимателю Александру Чачава, сообщила корпорация. Как пишет РИА Новости, сумма сделки составит $642 млн.

19:35 Гвоздик считает Уайлдера более опасным соперником для Усика, чем Джошуа Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик выразил мнение, что американец Деонтей Уайлдер является более сильным соперником для украинца Александра Усика, чем британец Энтони Джошуа.

19:34 Исмаилов — о драке с Перри: я неправильно перевёл Российский боец Магомед Исмаилов объяснил, почему подрался с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

19:28 Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 20% на фоне заявлений «Газпрома» Биржевые цены на газ в Европе увеличились более чем на 20% и превысили 2100 за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений «Газпрома» об арбитраже против «Нафтогаза». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

19:24 Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков» Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что ситуация вокруг газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не исключает акта саботажа, однако Вашингтон пока не располагает подтверждениями этого.

19:21 Гендиректор «Севастополя»: хотим войти в российский футбол со следующего розыгрыша Второй лиги Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться ко Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

19:13 В Мариуполе предотвратили теракт на избирательном участке В Мариуполе задержали девушку, которая оставила взрывчатку возле избирательного участка. Об этом RT сообщили в МВД Донецкой Народной Республики.

19:13 «РБ Спорт»: три клуба из чемпионата Крыма могут войти в состав Второй лиги ФНЛ Максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

19:09 Неймар попросит партнёров по сборной Бразилии помочь ему побить рекорд Пеле Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что надеется обойти легендарного соотечественника Пеле по голам за сборную Бразилии.

19:03 Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее пополнять запасы вооружений Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе экстренной встречи национальных директоров по вопросам вооружений призвал страны НАТО как можно скорее пополнять запасы вооружений.

18:59 Кантона рассказал, почему неправильно критиковать игроков, не бойкотирующих ЧМ-2022 в Катаре Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сообщил, что не будет критиковать игроков, которые не захотят бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре.

18:53 Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в карьере Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, приняли решение взять паузу в выступлениях.

18:53 Пострадавших из-за стрельбы в школе в Ижевске направили в пять федеральных медцентров Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске направили в пять федеральных медицинских центров в Москве.

18:52 «Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения Россией санкций против компании «Газпром» предупредил «Нафтогаз» о возможности введения российскими властями санкций против украинской компании, что приведёт к запрету исполнять обязательства по сделкам с ней.

18:49 ОНК: осуждённые на пожизненный срок хотят участвовать в спецоперации на Украине Содержащиеся в московском СИЗО «Бутырка» осуждённые на пожизненный срок, включая лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, заявили о своём желании принять участие в специальной военной операции на Украине. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

18:48 National Interest: США следует переоценить подход к формированию внешней политики Для Соединённых Штатов, возможно, настало время переоценить подход к формированию внешней политики, которая пока что заключается в том, чтобы укреплять роль Вашингтона как бесспорного лидера в мире, считает бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.

18:47 Додик заявил, что в Боснии смогут собрать команду для матча с Россией в случае бойкота игроков Член президиума Боснии и Герцеговины и лидер боснийских сербов Милорад Додик прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной России.