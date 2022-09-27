CGTN: Китай начал строить крупнейший в мире управляемый радиотелескоп

Китай недавно начал строительство крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа под названием QiTai Radio Telescope (QTT), который будет располагаться в уезде Цитай Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он будет иметь управляемую тарелку диаметром 110 метров — это на 10% больше, чем у телескопа Green Bank в Западной Вирджинии (США), который в настоящее время считается самым большим, передаёт CGTN.
Китай начал строительство крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа под названием QiTai Radio Telescope (QTT), расположенного в уезде Цитай Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
QTT будет иметь управляемую тарелку диаметром 110 метров. Это на 10% больше, чем у телескопа Green Bank в Западной Вирджинии (США), который в настоящее время является крупнейшим телескопом такой конструкции в мире.
На завершение строительства QTT уйдёт около шести лет. Когда он будет готов, то сможет с высокой чувствительностью покрывать до 75% небосвода, предоставляя наблюдательную платформу мирового класса для исследований в таких областях, как чёрные дыры, квазары, быстрые радиовсплески, тёмная материя, гравитационные волны и происхождение жизни во Вселенной.
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