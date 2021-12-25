Evening Standard: после ряда задержек телескоп «Джеймс Уэбб» отправится в космос в католическое Рождество

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» находится на стартовой площадке и должен отправиться в космос в Рождество, сообщает The Evening Standard. До сих пор запуск аппарата несколько раз откладывался из-за погодных условий и проблем с оборудованием. Телескоп должен стать самым мощным и сложным из всех, когда-либо запущенных в космос, и помочь учёным понять место человечества во Вселенной.

Самый мощный телескоп, который должен быть запущен в космос, наконец, отправится туда в Рождество после задержки, вызванной ветреной погодой, сообщает The Evening Standard.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) находится на стартовой площадке и должен взлететь между 12:20 и 12:52 по британскому времени. Аппарат стоимостью $10 млрд должен стать самым большим и мощным телескопом, когда-либо отправленным в космос, после того как он взлетит на ракете Ariane 5 с европейского космодрома во Французской Гвиане.

Как напоминает издание, запуск был запланирован на канун Рождества, но из-за прогноза о сильном ветре на космодроме Куру его пришлось перенести на 25 декабря.

На пресс-конференции во вторник представители NASA заявили, что ракета и телескоп находятся в хорошем состоянии и что единственной затянувшейся, хотя и терпимой, проблемой является периодическая задержка связи между ними. Ранее из-за этой проблемы пришлось отложить запуск на два дня, а из-за зажима, который случайно зажал телескоп на стартовой площадке, пришлось задержаться на четыре дня.

Если всё пойдёт по плану, телескоп будет освобождён от ракеты после 26-минутного полёта в космос, сообщается в статье. Затем телескопу Уэбба потребуется месяц, чтобы добраться до места назначения на солнечной орбите на расстоянии около 1 млн миль от Земли — это примерно в четыре раза больше, чем расстояние до Луны.

Он станет следующей после космического телескопа «Хаббл» большой космической научной обсерваторией, призванной ответить на вопросы о Вселенной и совершить важнейшие открытия во всех областях астрономии.

Как отмечается в статье, испытания совместного проекта Nasa и Европейского космического агентства были завершены в конце августа, а в сентябре закончилась подготовка к отправке.

Космологи, в том числе из Великобритании, будут использовать телескоп для создания карт тёмной материи вокруг галактик с целью раскрыть секреты загадочного вещества, составляющего основную часть материи во Вселенной.

Глава отдела космической науки в Космическом агентстве Великобритании Кэролайн Хармер сказала: «Космический телескоп «Джеймс Уэбб» станет самым мощным и сложным телескопом из когда-либо запущенных. Он продвинет наше понимание Вселенной, позволив учёным проследить за ненаблюдаемым формированием первых галактик и заглянуть внутрь пылевых облаков, где сегодня формируются звёзды и планетные системы».

По её словам, Великобритания сыграла решающую роль в руководстве международным консорциумом, разработавшим прибор, который позволит изучить физические и химические свойства объектов в ранней Вселенной более детально, чем когда-либо прежде. «По мере того, как мы приближаемся к запуску, мы становимся ещё на один шаг ближе к пониманию Вселенной и нашего места в ней», — цитирует The Evening Standard слова Кэролайн Хармер.