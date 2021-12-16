Полноценный опыт — iDNES о космическом туризме России в сравнении с западным

Если западные компании превращают полёт в космос для туристов в развлекательное мероприятие для элитных клиентов, подход России полностью отличается от этого. Как пишет iDNES.cz, российская программа предлагает полноценный опыт, и турист в ходе полёта, по сути, вживается в роль космонавта и даже участвует в научных опытах и экспериментах.

Россия по прошествии 12 лет вернулась к космическому туризму. Как пишет iDNES.cz, сегодня полёты в космос предлагают богачам в основном состоятельные бизнесмены с Запада, однако Москва выбрала свой подход: она не продаёт короткие полёты на орбиту, её туристы будут почти как настоящие космонавты и отправятся в космос надолго.

Как отмечает издание, космические путешествия при содействии России значительно отличаются от тех, которые проводят Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон. Они превращают полёт в космос в развлекательное мероприятие для элитных клиентов, доставляя их на границу земной атмосферы и открытого космоса, где путешественники могут насладиться великолепным видом и ощутить на себе невесомость. Однако всё это занимает несколько минут и не требует сложной подготовки. Российская программа, напротив, предлагает полноценный опыт, и турист, по сути, вживается в роль космонавта.

Причина в том, что российским космическим туризмом по-прежнему занимается государство, поэтому туристы отправляются в полёт в рамках миссии профессионалов. Когда космический туризм зарождался, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выступило против плана по отправке в космос простых смертных. Вот почему первый турист, американец Деннис Тито, обратился к россиянам, а туристическими полётами на Западе в итоге занялись частные компании.

Путешествие в космос при содействии России для туристов труднее, дороже и продолжительнее. Турист проводит в космосе от недели до 14 дней, а значит, он должен быть в прекрасной физической форме, а перед стартом его ожидает тяжёлая подготовка, которая во многом похожа на подготовку профессионалов.

Поскольку при полёте туристы занимают место экспертов, они участвуют в работе МКС. Поэтому два японца Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано, которые полетели в космос, будут заниматься там и исследованиями.

«Космические туристы сами выбирают из предложенных экспериментов те, которые хотят реализовать на станции, иногда предлагают и свои идеи», — говорит Денис Шапиро, представитель фирмы Space Adventures, которая занимается отправкой космических туристов от «Роскосмоса».

Японский миллиардер Маэдзава любит искусство, поэтому он выбрал опыты, связанные с ним. Сначала он нарисует акварельными красками картину в герметично закрытом боксе, а потом будет наблюдать, как смешиваются акриловые краски с водой в невесомости. Также туристы ежедневно проводят научный эксперимент, который продлится с начала полёта и до их возвращения на Землю. Подсоединившись к специальному оборудованию, они получают данные об изменениях в системе кровообращения и насыщении тканей кислородом в голове и на кончиках пальцев. Результаты помогут учёным найти способ облегчить человеческому телу адаптацию к невесомости.