Fox News: замкомандующего Космическими силами США предупредил о «невероятной угрозе» со стороны Китая

Хотя Америка по своему потенциалу в космосе «по-прежнему лучшая в мире», уже сегодня Китай запускает в два раза больше спутников и располагает аппаратами, способными осуществлять атаки, заявил в интервью Fox News замкомандующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон. По его словам, КНР может стать ведущей сверхдержавой в космосе к концу десятилетия, поэтому Вашингтону нужно менять свой подход.

Китай в два раза быстрее Америки разворачивает свою деятельность в космосе — это представляет «невероятную угрозу» и может сделать КНР ведущей сверхдержавой в этой сфере уже к концу текущего десятилетия, заявил в интервью Fox News заместитель командующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон.

В гостях у передачи Fox News Sunday в воскресенье 5 декабря генерал подчеркнул, что в плане космоса США «по-прежнему лучшие в мире». Однако, по наблюдениям Томпсона, Китай работает в этом направлении с «необыкновенной скоростью», запуская в космос в два раза больше спутников, чем Америка. «В космосе у нас самый лучший потенциал в мире, но они агрессивно продвигаются вперёд. Они действуют быстро, поэтому нам необходимо изменить свой подход», — призвал генерал.

Описывая потенциальную угрозу КНР в космосе, Томпсон пояснил, что у китайцев есть аппараты, способные осуществлять атаки на американские спутники, в том числе создавать преднамеренные помехи. «Это, определённо, невероятная угроза, в отношении которой нам необходимо принимать ответные меры уже сейчас и в будущем», — полагает генерал.

Как отметил Томпсон, Космическое командование как раз было создано для того, чтобы понимать подобные угрозы и разрабатывать тактику и методы противостояния им: «В этом и заключается работа нашего Космического командования — сделать так, чтобы, предложи они атаковать нас чем-нибудь вроде космических роботов или чем-то ещё, у нас были меры противодействия, тактики и средства, чтобы помешать успеху этой атаки».

По словам генерала, один из методов противостояния потенциальным угрозам в космосе заключается в запуске целого «роя» относительно бюджетных спутников, которые в своей массе по функциям равны более ранним, продвинутым и дорогостоящим аппаратам, действовавшим в меньших группах. Смысл этой идеи заключался в том, чтобы сделать так, чтобы нападать на такие спутники было экономически невыгодно.

Также Томпсон обратил внимание, что сейчас США пытаются способствовать переговорам с Китаем и Россией по безопасному поведению в космосе. «Эта тема обсуждается. Они тоже вносят свои предложения, как и мы», — сообщил генерал. При этом он добавил, что пока значительного прогресса по этому вопросу добиться не получилось.