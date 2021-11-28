Эксперт: для России космос стал «полем боя» будущего
Космические проекты России «приняли тревожный оборот» в середине ноября, после того как страна при помощи противоспутниковой ракеты сбила свой старый спутник 1982 года, пишет Daily Express.
Космические проекты России «приняли тревожный оборот» в середине ноября, после того как страна при помощи противоспутниковой ракеты сбила свой старый спутник 1982 года, пишет Daily Express.
«Барселона» на выезде взяла верх над «Вильярреалом» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.
В Швейцарии 28 ноября пройдет референдум о судьбе ковид-сертификатов, инициированный тремя гражданскими комитетами и движениями без партийной принадлежности.
Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв оказались сильнее представителей Эквадора Гонсало Эскобара и Диего Идальго в парном матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Миланский «Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры с американской стороной по кибербезопасности.
Американский журналист Филипп Херш эмоционально отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
Медрегулятор США рекомендовал пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции всем лицам старше пяти лет в связи с появлением нового омикрон-штамма.
Опубликовано видео победного удушающего приёма бразильского бойца смешанного стиля Марсио Сантоса в бою с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на поражение соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Противники вакцинации откликнулись на письмо врачей и посетили «красную зону» больницы имени О.М. Филатова в Москве, однако экскурсию досрочно прервали из-за отказа посетителей медучреждения надеть средства индивидуальной защиты.
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
Папа Римский Франциск выразил соболезнования российскому народу в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом говорится в его телеграмме президенту России Владимиру Путину.
Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, хотела ли бы она соревноваться с мужчинами.
Правительство России утвердило распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Опубликовано видео победного выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Италии. Об этом сообщает Высший институт здравоохранения.
Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 словами брата.
Бразильский боец смешанного стиля Марсио Сантос принял вызов от россиянина Александра Емельяненко после победы над ним на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бразильцу Марсио Сантосу после поражения на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Минпросвещения отозвать проект постановления правительства России «Об утверждении правил русской орфографии».
Мюнхенская «Бавария» нанесла поражение на своём поле с минимальным счётом «Арминии» в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу.
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о состоянии выжившего после аварии на шахте «Листвяжная» спасателя Александра Заковряшина.
Российская фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями от своего выступления в произвольной программе на этапе серии Гран-при в Сочи.
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о ситуации с новым штаммом коронавируса «омикрон».
В сети появилось видео выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
«Аталанта» переиграла в гостях «Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после выступления на этапе серии Гран-при в Сочи.
27 российских дипломатов покинут США 30 января. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев разгромил эквадорца Эмилио Гомеса в матче группового этапа теннисного Кубка Дэвиса.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал победу Камилы Валиевой на шестом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» назвал причину гибели спасателей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых пробились в финал серии Гран-при в женском одиночном катании.
«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал ничью Яна Непомнящего во второй партии титульного матча с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове назвала одну из гипотез происхождения нового штамма коронавируса «омикрон».
Россиянка Камила Валиева завоевала золото в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Сочи.
Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на этапе серии Гран-при в Сочи.
Прокуратурой Астраханской области организована проверка информации об осквернении братской могилы погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Подмосковные «Химки» и «Краснодар» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева без падений исполнила произвольную программу на этапе серии Гран-при в Сочи.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Российская фигуристка Майя Хромых исполнила произвольную программу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Россиянин Алан Хубецов завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ).
Одно отделение горноспасателей останется в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области для продолжения откачки воды. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилёв.
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал поражение клуба с берегов Дона от грозненского «Ахмата» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Россиянка Елена Серёгина стала третьей на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.