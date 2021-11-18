Le Figaro: российская ракета вернула «звёздную гонку»

Россия запустила ракету, которой сбила свой неработающий спутник. Как отмечает в редакционной статье Le Figaro, тем самым Москва показала свою способность уничтожать силы противника в космосе. И наиболее уязвимыми теперь стали США, потому что у них большие планы на космический туризм и на запуск коммерческих спутников.

Семи космонавтам, которые находятся на борту МКС, включая двух россиян, пришлось приготовиться к экстренной эвакуации со станции из-за запуска Россией ракеты по нерабочему спутнику. После этого выстрела на орбите образовалось около 1,5 тыс. заметных обломков и ещё сотни тысяч более мелких.



Те, кто считал, что «звёздные войны» — это лишь научная фантастика, теперь видят, что космос стал важным стратегическим активом, пишет Le Figaro в своей редакционной статье под заголовком «Российская ракета вернула звёздную гонку». Космос — это одновременно и поле битвы, и новый рубеж для экономического завоевания. 4 тыс. работающих спутников обеспечивают разные сферы жизни человека от телекоммуникаций, метеопрогнозов и транспорта до военного наблюдения и шпионажа. Поэтому в игре великих держав каждый старается показать, что может ослепить противника своими противоспутниковыми ракетами, пока ещё не создано лазерное оружие.



В наиболее уязвимой позиции, по словам автора статьи, американцы. Помимо планов на космический туризм, у Штатов есть планы по запуску десятков тысяч коммерческих спутников. Поэтому Штаты решили создать отдельные космические силы. Но до возможности создать космическую полицию или просто до очистки космоса от летающего мусора Пентагону ещё далеко, отмечает журналист Le Figaro.



А Россия этим запуском в очередной раз показала свою способность уничтожать силы противника. По словам автора статьи, руку Москвы сейчас заметно в главных конфликтах этого дня: на границе с Украиной, в белорусском кризисе. В космосе же сейчас около 30 тыс. объектов, он становится «мусоркой, где риски столкновения растут экспоненциально». Поэтому, делает вывод автор статьи, Россия поставила под угрозу весь мир, в том числе и себя.