Le Figaro: российская ракета вернула «звёздную гонку»

Россия запустила ракету, которой сбила свой неработающий спутник. Как отмечает в редакционной статье Le Figaro, тем самым Москва показала свою способность уничтожать силы противника в космосе. И наиболее уязвимыми теперь стали США, потому что у них большие планы на космический туризм и на запуск коммерческих спутников.
Семи космонавтам, которые находятся на борту МКС, включая двух россиян, пришлось приготовиться к экстренной эвакуации со станции из-за запуска Россией ракеты по нерабочему спутнику. После этого выстрела на орбите образовалось около 1,5 тыс. заметных обломков и ещё сотни тысяч более мелких.
Те, кто считал, что «звёздные войны» — это лишь научная фантастика, теперь видят, что космос стал важным стратегическим активом, пишет Le Figaro в своей редакционной статье под заголовком «Российская ракета вернула звёздную гонку». Космос — это одновременно и поле битвы, и новый рубеж для экономического завоевания. 4 тыс. работающих спутников обеспечивают разные сферы жизни человека от телекоммуникаций, метеопрогнозов и транспорта до военного наблюдения и шпионажа. Поэтому в игре великих держав каждый старается показать, что может ослепить противника своими противоспутниковыми ракетами, пока ещё не создано лазерное оружие.
В наиболее уязвимой позиции, по словам автора статьи, американцы. Помимо планов на космический туризм, у Штатов есть планы по запуску десятков тысяч коммерческих спутников. Поэтому Штаты решили создать отдельные космические силы. Но до возможности создать космическую полицию или просто до очистки космоса от летающего мусора Пентагону ещё далеко, отмечает журналист Le Figaro.
А Россия этим запуском в очередной раз показала свою способность уничтожать силы противника. По словам автора статьи, руку Москвы сейчас заметно в главных конфликтах этого дня: на границе с Украиной, в белорусском кризисе. В космосе же сейчас около 30 тыс. объектов, он становится «мусоркой, где риски столкновения растут экспоненциально». Поэтому, делает вывод автор статьи, Россия поставила под угрозу весь мир, в том числе и себя.
Роскомнадзор составил на главреда «Проекта»* Романа Баданина** и издателя «Медиазоны»*** Петра Верзилова**** протоколы об отсутствии в постах их личных аккаунтов маркировки, свидетельствующей о том, что они иноагенты.
За сутки в стране зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом накануне стало известно о 36 626 заболевших. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.
Бывший и. о. министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев приговорён к пяти годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Более 380 человек эвакуируют из Афганистана на российских самолётах военно-транспортной авиации по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса до 1 января 2023 года, а также пролонгирующее на тот же срок действие уже выданных временных регистрационных удостоверений на такие лекарства.
В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) заинтересованы в приобретении большого количества российских автомобилей Aurus, соответствующий вопрос находится на стадии обсуждения, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В Москве ожидают реакции Берлина и Парижа на публикацию переписки главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Ачинска в Красноярском крае более 12 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Как сообщили в региональном управлении МВД России, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.