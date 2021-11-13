CGTN: «космический субботник» — китайские тайконавты провели показательную уборку мусора на орбите

На новом видео с орбиты можно посмотреть, как три астронавта на борту основного модуля китайской космической станции «Тяньхэ» наводят порядок в зоне для приёма пищи и чистят различные рабочие поверхности. Тайконавты наглядно показали зрителям, как им удаётся сделать свой «космический дом» чистым и аккуратным, передаёт CGTN.
Чтобы поддерживать свой «космический дом» в чистоте и порядке, трое китайских астронавтов занимались уборкой в перерывах между своими основными обязанностями. Камеры запечатлели, как все три астронавта: Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу — убирают зону приёма пищи и собирают различные фрагменты мусора внутри космической станции.
При этом даже в космосе китайские астронавты проверили, что мусор разделён на сухие и влажные отходы, чтобы сложить их в разные пакеты. На видеозаписи также можно увидеть, как они используют салфетки для завершения уборки.
Экипаж миссии «Шэньчжоу-13» отправился в космос 16 октября 2021 года. Согласно плану, их экспедиция на станции должна продлиться шесть месяцев и стать самой продолжительной космической миссией Китая на данный момент.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.