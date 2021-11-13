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CGTN: «космический субботник» — китайские тайконавты провели показательную уборку мусора на орбите

Материал представлен в переводе ИноТВ
На новом видео с орбиты можно посмотреть, как три астронавта на борту основного модуля китайской космической станции «Тяньхэ» наводят порядок в зоне для приёма пищи и чистят различные рабочие поверхности. Тайконавты наглядно показали зрителям, как им удаётся сделать свой «космический дом» чистым и аккуратным, передаёт CGTN.

Чтобы поддерживать свой «космический дом» в чистоте и порядке, трое китайских астронавтов занимались уборкой в перерывах между своими основными обязанностями. Камеры запечатлели, как все три астронавта: Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу — убирают зону приёма пищи и собирают различные фрагменты мусора внутри космической станции.

При этом даже в космосе китайские астронавты проверили, что мусор разделён на сухие и влажные отходы, чтобы сложить их в разные пакеты. На видеозаписи также можно увидеть, как они используют салфетки для завершения уборки.

Экипаж миссии «Шэньчжоу-13» отправился в космос 16 октября 2021 года. Согласно плану, их экспедиция на станции должна продлиться шесть месяцев и стать самой продолжительной космической миссией Китая на данный момент. 

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.

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