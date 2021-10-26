Heise: средь мусора и бактерий — обстановка на МКС напоминает «захламлённую квартиру»

Изнутри Международная космическая станция напоминает «захламлённую квартиру», в которой пахнет пластиком, мусором и потом, пишет Heise Online. За 20 лет службы кое-какое оборудование морально устарело, появились трещины. К тому же на МКС стало очень тесно из-за большого количества накопившихся вещей, а разгрузка и загрузка присылаемых грузов превратились в настоящую «логистическую хореографию», рассказывает немецкое издание.

В конце октября немецкий астронавт Маттиас Маурер прибудет на Международную космическую станцию, но на борту его ожидает отнюдь не «футуристическая научная фантастика», пишет Heise Online. Напротив, за 20 лет службы у кое-какого оборудования появился своеобразный «ретрошарм», а внутри МКС напоминает скорее «захламлённую квартиру». При этом пахнет в ней пластиком, мусором и потом, что не удивительно из-за наличия большого количества бактерий.

На некоторых устройствах на борту до сих пор установлена операционная система Windows 95 или 98, рассказывает немецкое издание. В российском модуле за прошедшие месяцы были обнаружены протечки. В целом конструкция надёжная, заверяют эксперты, а трещины — это не признак плохого качества. Российский модуль — один из самых старых на МКС, и он каждые 45 минут подвергается воздействию экстремальных температур: -150℃ в тени Земли и +150℃ на солнечной стороне. В результате с годами неизбежно растёт вероятность того, что что-нибудь да выйдет из строя: водяной насос, теплообменник или солнечная панель.

На случай серьёзных поломок все жизнеобеспечивающие системы на борту продублированы, объясняет Heise Online. В случае разгерметизации одного из модулей его можно изолировать. Космонавты отрабатывают такие сценарии на тренировках. К тому же капсулы «Союза» и Dragon можно использовать для возвращения на Землю.

Для того чтобы техника и оборудование на МКС соответствовали современным стандартам, каждую пару недель туда отправляют миссию снабжения. При этом на борту уже очень тесно, так что обратно на Землю отправляют ненужную технику и образцы для анализов. Процесс разгрузки и загрузки зачастую превращается в «логистическую хореографию». Предметы приходится переставлять туда и обратно, ведь на борту нет ни подвала, ни чердака. Потом часть ненужных вещей, в том числе и использованное нижнее бельё космонавтов, сгорает вместе с транспортным космическим кораблём при возвращении в атмосферу.

К тому же там, где обитает человек, всегда водятся бактерии и грибки, объясняет издание. При этом некоторые из них способны разъедать металл. Такие микроорганизмы, как, например, стафилококк или энтеробактерии, могут представлять опасность для людей на борту, но экспериментально это пока что не доказано. В любом случае, несмотря на все эти недостатки, космические исследования не утратят своей актуальности — в том числе и после окончания эпохи МКС, — ведь некоторые эксперименты просто невозможно провести на Земле, убеждены специалисты.