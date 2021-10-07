Insider: NASA планирует столкнуть космический корабль с астероидом для защиты нашей планеты

На Землю постоянно падают астероиды разных размеров — а каждые несколько тысяч лет возникает угроза столкновения с более крупными космическими телами, которые могут нанести серьёзный ущерб нашей планете и её обитателям. Поэтому исследователи NASA хотят проверить, получится ли при помощи столкновения с ракетой по заранее рассчитанной траектории изменить орбиту лунного астероида, который движется на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли. Планируется, что ракета NASA доберётся до него осенью будущего года, сообщает Insider.

NASA планирует пожертвовать космическим кораблём, разбив его об астероид, чтобы проверить, поможет ли это в будущем изменять курс движения и скорость «астероидов-убийц» ради безопасности нашей планеты, пишет Insider. Планируется направить новую ракету в космос так, чтобы она врезалась в астероид Диморфос, расположенный в нескольких миллионах миль от Земли, чтобы попытаться снизить его скорость.



Даже если после этого астероид замедлится лишь на один сантиметр в секунду, этого будет уже достаточно, чтобы немного изменить его орбиту — а следовательно, и его курс в конечном итоге, поясняется в статье. Учёные намерены на практике проверить, может ли это помочь в будущем защитить землян от приближения опасных астероидов.



Первая в своём роде миссия DART (что расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test, в переводе «двойной тест перенаправления астероидов») должна стартовать вечером 23 ноября, когда ракета SpaceX Falcon 9 отправится к звёздам с космической базы Ванденберг в Калифорнии, сообщается в статье. Цель проекта DART — получить точную информацию о том, как можно защитить Землю от столкновения со смертоносными астероидами в будущем.



«На Землю постоянно падают астероиды и куски астероидов. Каждый год или около того на нас падают фрагменты размером со стол», — рассказывает на видеопрезентации Энди Ривкин, один из ведущих исследователей проекта DART из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.



Учёные хотят проверить, смогут ли они при помощи намеренного столкновения с космическим кораблём изменить орбиту Диморфоса — лунного астероида длиной 525 футов, который движется в космическом пространстве в миллионах миль от Земли. Диморфос вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидимос, длина которого составляет почти полмили, поясняется в статье.



Ожидается, что в сентябре 2022 года оба этих астероида подойдут к Земле на расстояние примерно 6,8 млн миль — и к этому времени запущенная NASA ракета должна долететь до Диморфоса и врезаться в него. Исследователи предполагают, что удар от космического корабля, движущегося со скоростью почти 15 тыс. миль в час, позволит снизить скорость астероида примерно на 1%.



Со стороны это может казаться несущественным — однако этого будет вполне достаточно, чтобы изменить орбиту Диморфоса, что можно будет проверить с помощью наблюдений через расположенные на Земле телескопы, поясняет Insider. По словам Ривкина, такие объекты, как Диморфос и Дидимос, падают на Землю через каждые несколько тысяч лет. И при этом они достаточно велики, чтобы нанести значительный ущерб «в региональном масштабе».



Например, в июле на расстоянии около 64 млн миль от нашей планеты пролетел огромный кусок космического льда шириной три мили. А в 2019 году астероид шириной 427 футов, о котором учёные ничего не знали за несколько дней до его приближения, подошёл к Земле на расстояние около 45 млн миль. Для сравнения, астероид, ставший причиной вымирания динозавров 65 млн лет назад, имел ширину всего лишь шесть миль, подчёркивается в статье.



В рамках миссии DART, которая была разработана для NASA лабораторией прикладной физики Университета Джона Хопкинса, используется «недорогой» космический корабль, оснащённый двумя солнечными батареями, общей длиной около 28 футов. Эта ракета будет оснащена камерой, которая поможет учёным направить её к астероиду, а также спутником в форме куба итальянского производства, который должен будет отделиться перед столкновением и сделать снимки всего происходящего, чтобы передать их на Землю.



Европейское космическое агентство (ESA) также заявило, что его миссия под названием Hera позже исследует, какое влияние проект DART окажет на оба астероида.



NASA и раньше запускало различные миссии, которые должны были поразить астероиды, мотивируя это необходимостью собрать больше информации о космических объектах, напоминает Insider. В частности, в 2005 году стартовала миссия Deep Impact, целью которой было поразить комету Tempel 1 — и наблюдать за ней удавалось на протяжении восьми лет, прежде чем связь с космическим кораблем была утрачена, заключает Insider.