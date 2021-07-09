Daily Mail: китайские учёные предложили спасти Землю от астероида «флотилией ракет»

Эксперты Национального центра космической науки Китая выступили с оригинальной инициативой по защите нашей планеты от столкновения с потенциально опасным астероидом Бенну. Они предлагают изменить его курс, нанеся по небесному телу одновременный удар с помощью 23 ракет Long March 5, сообщает Daily Mail.

Эксперты Национального центра космической науки Китая обнародовали амбициозный план. Они предлагают запустить в космос «флотилию ракет», чтобы сбить с курса угрожающий Земле астероид, сообщает Daily Mail.

Целью для китайских аппаратов должен стать астероид Бенну, ширина которого составляет 492 м. По подсчётам исследователей, это небесное тело, которое приблизится к нашей планете на расстояние 7,5 млн км в период с 2175-го по 2199 год, представляет потенциальную опасность, хотя к настоящему моменту вероятность его столкновения с Землёй составляет 1 к 2700, отмечает издание.

По расчётам китайских учёных, одновременный удар 23 ракет Long March 5, весом около 900 тонн каждая, может сбить Бенну с курса на 5,6 тыс. миль, что в 1,4 раза больше радиуса Земли. В результате астероид минует планету без разрушительных последствий.

«Столкновения с астероидами представляют серьёзную угрозу для всего живого на Земле, — считает один из авторов исследования Мингтао Ли. — Изменение траектории полёта астероида имеет решающее значение для уменьшения этой угрозы».

Чтобы изменить первоначальный курс такого астероида, как Бенну, потребуется значительное количество кинетической энергии. Хотя использование ядерного оружия может показаться очевидным решением, такой подход сопряжён с риском разрушения цели на отдельные куски, которые также могут врезаться в Землю, подчёркивает издание.

По словам Ли, наша планета сможет получить«защиту от крупных астероидов безъядерными методами в течение десяти лет». Подход китайских учёных предполагает, что несколько ракет одновременно достигнут поверхности Бенну спустя три года после взлёта с Земли.

По мнению исследователей, ракета Long March 5 потребует минимальных модификаций, включая установку дополнительных двигателей, чтобы её можно было перепрофилировать для миссии по отклонению астероидов с курса. При этом эффективность каждого аппарата можно повысить, если он не будет отделяться от верхней ступени ракеты, тем самым обеспечивая дополнительную массу для нанесения удара.

Между тем Китай — не единственная держава, которая готовится отражать астероидную угрозу. В США также изучают возможность применения космического корабля для кинетического или ядерного удара по небесным телам в рамках проекта HAMMER. Моделирование NASA показало, что может потребоваться 34—53 аппарата данного типа, чтобы изменить курс Бенну, утверждает Daily Mail.