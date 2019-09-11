Independent: исследование подтвердило — динозавры не смогли пережить удара астероида в 10 млрд «ядерных бомб»

Как показало новое исследование, динозавры на самом деле вымерли от глобального похолодания, но вызвано оно было мощным ударом астероида о землю в районе современного полуострова Юкатан. В результате этого удара разразились пожары, а цунами заполнило получившийся кратер кусками обгоревших деревьев и скальной породой, пишет Independent.
Как показало новое исследование, эпоха динозавров, вероятно, закончилась с падением огромного астероида на полуостров Юкатан в современной Мексике, пишет Independent. Его мощность соответствовала силе 10 млрд атомных бомб времён Второй мировой войны.
Из-за падения этого астероида загорелись леса на расстоянии в тысячи километров, поднялись цунами и в атмосферу попало так много серы, что солнце скрылось, и в результате началось глобальное похолодание, из-за которого вымерли динозавры.
Учёные и раньше предполагали, что динозавры вымерли в результате подобного сценария, но теперь специалисты из Университета Техаса подтвердили эту гипотезу с помощью камней, которые заполнили кратер через сутки после катастрофы. Пробы, взятые в кратере, показали наличие в них угля и скальных обломков, которые принесли цунами. А серы, наоборот, нет, хотя она есть в округе.
То есть, астероид упал на породы, содержащие серу, из-за чего она поднялась в воздух. Воды Мексиканского залива в считанные часы после происшествия заполнили кратер скальной породой, что очень быстро. А уголь стал доказательством того, что после падения астероида разразились пожары.
Так что, как говорят учёные, астероид сначала сжёг динозавров, а потом заморозил. По их словам, единственное, что могло вызвать столь масштабное вымирание видов, должно было происходить из атмосферы, пишет Independent.
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