CNN: научное преимущество США кануло в Лету — Китай догоняет Америку

Хотя американцы привыкли полагать, что их страна в любом случае будет оставаться лидером на научном поприще, ситуация стремительно меняется, считает ведущий CNN Фарид Закария. По словам журналиста, в этой сфере Пекин во многом следует по стопам Вашингтона: увеличивает госрасходы на науку и привлекает в страну выдающихся учёных, в то время как США пытаются пресечь любые связи своих исследователей с зарубежными коллегами.

Теперь к рубрике «Что в мире». Американцы привыкли думать, что, какое бы соперничество ни шло в других сферах, США являются неоспоримым мировым лидером в науке. Но ситуация меняется, и меняется быстро. С 2000 года расходы Китая на научно-исследовательскую работу растут ошеломляющими темпами — на 18% в год, достигнув к 2015 году $408 млрд. Теперь Китай в этом отношении уступает только США.

Как сообщается в недавней колонке в The Wall Street Journal, в период с 2001-го по 2014 год в Китае открылось более 1800 университетов. По данным Международного экономического форума, по состоянию на 2016 год в Китае находилось почти 5 млн недавно выпустившихся из университетов учёных, что почти в девять раз больше, чем в США. В прошлом году Китай обошёл США по количеству опубликованных научных статей. И опять Китай: на протяжении многих лет Пекин занимался привлечением иностранных учёных с помощью выгодной программы «Тысяча талантов».

Если такие метаморфозы кажутся вам знакомыми, то вы не ошиблись: похожее происходило и в США после Второй мировой войны, и этот процесс изменил мир. Как отмечают экономисты Джонатан Грубер и Саймон Джонсон в своей новой книге «Американский рывок», в период с 1940-го по 1964 год объём правительственного финансирования научно-исследовательских проектов вырос в 20 раз. Авторы отмечают, что в то время федеральное правительство выделяло средства на фундаментальные исследования, которые привели к созданию микроволновых печей, МРТ и спутников. Без них у нас не было бы GPS и мобильного интернета.

Правительство накачивало деньгами и американские университеты: в период с 1940-го по 1964 год численность студентов колледжей увеличилась в два раза. Во время и после Второй мировой войны в США массово перебирались иностранные учёные, которые бежали от нацизма и коммунизма.

Однако и в Америке, и в мире многое изменилось. Раньше ни одна страна не могла сравниться с США в плане доли национального дохода, идущего на развитие науки. Теперь же, как отмечают Грубер и Джонсон, Америку в этом отношении опережают уже девять стран. В период с 2000-го по 2015 год расходы Китая на эти цели росли с темпом 18% в год, в то время как в США этот показатель составил 4%. В то же время доля федерального бюджета США, выделяемого на науку, неуклонно снижалась на протяжении многих лет.

На кону стоит победа в гонке за звание лидера во всех областях — от «зелёной» энергетики до беспилотных автомобилей. Однако, что самое важное, на кону стоит сама суть науки. В идеале научным исследованиям не должны мешать ни автократы, ни государство.

В Китае от этих факторов скрыться практически невозможно. Тем не менее американское правительство также продемонстрировало склонность к вмешательству: по некоторым данным, оно притесняет учёных, которые, по его мнению, замалчивают свои связи с Китаем. Некоторые СМИ сообщали о том, что правительство пытается бороться с китайским влиянием в американских исследовательских институтах. Подобные шаги уже привели к открытию расследования в отношении трёх учёных из Центра по изучению рака при Техасском университете и их последующему уходу, а азиатско-американские исследователи по всей стране начали опасаться расовой дискриминации.

Кроме того, ранее The Wall Street Journal сообщила, что Министерство энергетики США недавно выпустило циркуляр, в котором ведомство запретило своим учёным участвовать в иностранных программах, спонсируемых как Китаем, так и прочими вызывающими опасения странами.

Не стоит забывать, что международное сотрудничество — это краеугольный камень американской науки. 39% американских нобелевских лауреатов в научных областях — это граждане иностранного происхождения. Эксперт по Китаю в Пенсильванском университете Скотт Мур отмечает, что, хотя прозрачность в науке может иметь некоторые неприятные последствия, в процессе открытого обмена идеями мы получаем больше, чем теряем.

Вместо того чтобы пытаться помешать Китаю на новаторском поприще, США стоит серьёзно увеличить финансирование фундаментальных исследований и технологических разработок, а также с распростёртыми объятиями принимать талантливых иммигрантов. Иными словами, следовать стратегии, которая изначально и сделала США лидером.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 августа 2019 года.