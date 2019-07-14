Deutschlandfunk: «словно граждане второго сорта» — в США оказывают давление на учёных китайского происхождения

Сотрудники американских университетов, имеющие китайские корни, массово подозреваются спецслужбами в краже интеллектуальной собственности и передаче её Китаю, пишет Deutschlandfunk. По словам директора ФБР Кристофера Рэя, Пекин, помимо прочего, использует для технологического шпионажа студентов и учёных, работающих в ВУЗах. Отмечается, что многие американо-китайские учёные не чувствуют себя в безопасности: уже известны случаи, когда учёным китайского происхождения пришлось покидать свои должности из-за подозрений.

Многие американские учёные китайского происхождения оказываются под подозрением, сообщает Deutschlandfunk. Их обвиняют в том, что они за деньги передают Китаю конфиденциальную информацию и интеллектуальную собственность.

«Я получаю множество писем от других американцев азиатского происхождения о том, что они чувствуют себя в опасности и находятся под подозрением. Будучи невиновными, они находятся под сильным подозрением, словно они граждане второго сорта при тоталитарном режиме», — говорит американский профессор физики с китайскими корнями по фамилии Ву. Он рассказывает о другом профессоре, чья запланированная поездка в Китай была запрещена руководством университета, а также о двух нейробиологах китайского происхождения, уволенных в середине мая из университета Эмори в штате Джорджия.

Как пишет Deutschlandfunk, за последние месяцы сотрудники ФБР посетили множество американских университетов и обратили внимание администраций ВУЗов на проблему кражи интеллектуальной собственности. По словам директора ФБР Кристофера Рэя, «Китай является первопроходцем в области всеобъемлющей кражи инноваций из любых возможных мест — предприятий, университетов и организаций. Для этого Пекин использует спецслужбы, госпредприятия, а также студентов и учёных, работающих по его заказу». Рэй подчеркнул, что поскольку подход Китая затрагивает всё общество в целом, то и контрмеры американских спецслужб должны быть соответствующими.

Впрочем, не все университеты согласились с такой политикой: к примеру, канцлер калифорнийского университета Беркли заявила, что ВУЗ не будет подозревать сотрудников лишь на основе их происхождения, поскольку подобная практика может привести к ужасающей несправедливости.

Одним из наиболее нашумевших инцидентов стал случай с директором центра онкологии MD Anderson Техасского университета Жифенг Ву: в минувшем январе она ушла со своей должности, после того как ЦРУ и Национальный институт здоровья начали расследование в её отношении. Центр также пришлось покинуть ещё троим сотрудникам китайского происхождения: предъявленные им обвинения остаются неизвестными.

«Китай является важным компонентом американской науки. Многие выходцы из Китая сделали в США успешную научную карьеру и занимают руководящие посты. Если устранить всех учёных китайского происхождения из американской науки, последствия будут разрушительными», — считает бывший сотрудник центра MD Anderson Оливер Боглер.

Согласно информации Deutschlandfunk, американский Национальный институт здоровья собирается проверить 180 подозреваемых в более чем 60 институтах.