Хуже, чем «сговор с Россией»: американский эксперт рассказал об угрозе китайского шпионажа для США

В последние годы конгресс США начал осознавать масштабы экономического и технологического шпионажа Китая, заявляет в эфире Fox News видный эксперт по Китаю Майкл Пиллсбери. По его словам, Америка рискует потерять своё технологическое превосходство и лидирующую роль в мире из-за действий Пекина.

В студии Мария Бартиромо, вы смотрите Fox Nation. На этой неделе американские переговорщики планируют провести в Вашингтоне встречу с представителями Китая. Обе стороны продолжают детальную проработку соглашения, чтобы ослабить напряжённость, возникшую в китайско-американских отношениях из-за тарифов. Президент Трамп выразил оптимизм по поводу успешности переговоров.



Майкл Пиллсбери — старший научный сотрудник Гудзоновского института, директор Центра китайской стратегии при институте. При Рейгане он был помощником заместителя министра обороны по политическому планированию. Майкл, приятно видеть вас в нашей программе, большое спасибо, что вы с нами.



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, Гудзоновский институт: Вам спасибо, Мария!



Майкл, я хотела бы подробнее рассмотреть некоторые неблаговидные поступки и злоупотребления Китая.



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Да.



Я имею в виду кражу интеллектуальной собственности, шпионаж… Что вы можете нам рассказать об этом?



МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Ещё десять лет назад это не было широко известно. ФБР забило тревогу, обнаружив многочисленные случаи экономического шпионажа. Особенно в Калифорнии. Но тогда никто не думал, что это было организовано верхушкой китайского правительства. Считалось, что это отдельные шпионы и преступники.



Четыре года назад я написал книгу, и её много критиковали. Потому что я заявил, что это стратегия, Китай делает это намеренно, и это касается многих областей.



Думаю, в последние четыре года мы увидели в нашем конгрессе

реальную перемену: (в глазах конгресса. — ИноТВ) это не просто проблема, это действительно большая проблема. Возможно, даже больше, чем граница, «сговор с Россией» и другие вопросы. То есть у нас есть что-то вроде двухпартийного консенсуса о том, что Китай, по сути, беспардонно нас обворовывает, и это очень серьёзно. Мы можем потерять наше технологическое превосходство над ними. Мы можем лишиться лидирующей роли в мире.



Другие наши союзники: Япония и особенно Германия — много жалуются на то, что это происходит и у них, и с их высокотехнологичным сектором тоже. Итак, это выяснилось недавно — то есть за последние пять лет или около того. И никто на самом деле не знает, что с этим делать. Никто, кроме президента Трампа.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.