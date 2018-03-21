Stratfor: отношения России c Западом пробили дно Западным компаниям уже давно сложно вести бизнес в России, но теперь, после участия России в сирийской кампании и отравления Скрипаля, враждебность к иностранцам чувствуется даже среди простых россиян, пишет Stratfor. А тем временем скоро около миллиона человек приедут в Россию на чемпионат мира, и им автор статьи советует соблюдать крайние меры предосторожности. 21 марта 2018 Stratfor

Stratfor: Путин надеется превзойти Брежнева и Горбачёва Главной трудностью, с которой столкнётся Путин в свой четвёртый срок на посту президента, станет обеспечение будущего страны после 2024 года, передаёт Stratfor. Отмечается, что при этом президенту России придётся бороться с экономической и демографической проблемами в стране, а также с тяжёлой международной ситуацией, в которой оказалась страна. 15 марта 2018 Stratfor

Stratfor: победа Путину гарантирована, но без оппозиции ему уже не обойтись В последние годы Кремлю пришлось столкнуться со сложными экономическими и демографическими проблемами — и дни, «когда голоса несогласных можно было игнорировать», подходят к концу, пишет Stratfor. Однако учитывая список кандидатов на предстоящих президентских выборах, куда всё-таки попали лица из оппозиции, издание делает вывод, что Москва готова их услышать. 6 марта 2018 Stratfor

Stratfor: военным Москвы и Вашингтона нужны новые правила поведения России и США срочно необходимо сформировать новые правила поведения, дабы избежать перерастания случайных военных инцидентов в полномасштабный конфликт, убеждён эксперт Stratfor Фил Уияльмс. По мнению аналитика, уже существующие между странами механизмы контакта и сотрудничества, созданные ещё во времена холодной войны, в настоящее время являются лишь «формальностью», и оттого не будут эффективны в случае реальных столкновений. 10 февраля 2018 Stratfor

Stratfor: Россия «нетвёрдой походкой» движется к экономической самостоятельности Российское правительство пытается подтолкнуть экономику страны к «большей самостоятельности», пытаясь снизить зависимость народного хозяйства от импортных продуктов питания и промтоваров, сообщает в своём недавнем отчёте разведывательно-аналитический центр Stratfor. По мнению экспертов организации, несмотря на многочисленные трудности, Москве удалось добиться определённых успехов на этом поприще — однако в краткосрочной перспективе за эти победы будет расплачиваться российский потребитель. 25 января 2018 Stratfor

Stratfor: в новом году Запад и Россия не помирятся, но для Москвы это уже не главное Конфронтация между Россией и Западом в будущем году только обострится: стороны конфликта продолжат обмен санкциями и вряд ли откажутся от наращивания военного присутствия в Европе, сообщает Stratfor. Вместе с тем, как полагают аналитики компании, Москва за последние годы смогла весьма успешно расширить своё влияние в мире и отдалиться от Запада, а это значит, что обострение отношений с ним будет лишь одним из аспектов её внешней политики. 10 декабря 2017 Stratfor

Stratfor: переговоры по Украине дают России больше поля для манёвра Хотя в последнее время Россия всё активнее участвует в дипломатических контактах по украинскому конфликту, это не означает, что она собирается пойти на уступки, пишет Stratfor. По мнению издания, «администрация Путина» таким образом пытается не только избежать новых экономических санкций со стороны ЕС и США, но и получить больше пространства для манёвра в преддверии президентских выборов. 19 ноября 2017 Stratfor

Stratfor: предлагая отправить миротворцев на Украину, Путин пытается расколоть Запад Вряд ли стоит ожидать, что предложение Владимира Путина о развёртывании миротворцев в Донбассе в случае своей реализации приведёт к серьёзным стратегическим подвижкам в украинском конфликте, пишет Stratfor. При этом издание отмечает, что озвученная российским лидером инициатива, скорее всего, нацелена на то, чтобы расколоть единую позицию Запада по России и предоставить Москве больше пространства для манёвра на переговорах с западными странами. 6 сентября 2017 Stratfor

Stratfor: в надежде расколоть ЕС Россия нацелилась на периферию Москва нацелилась на «уязвимые» страны на периферии Европы, которые даже не являются её непосредственными соседями, и применяет к ним весь свой арсенал приёмов «гибридной войны», пишет Stratfor. Россия стремится не допустить расширения Евросоюза, поэтому активно пытается прямо или косвенно влиять на страны Балтии, Центральной и Южной Европы, чтобы усилить «раскол» в рядах европейцев и ослабить их, предупреждает автор. 11 августа 2017 Stratfor

Stratfor: свою слабость Россия компенсирует гибридной войной Сегодня Россия больше не в состоянии демонстрировать свою глобальную мощь и влияние, на которые она претендовала в советское время. Поэтому, как пишет Stratfor, Москва всё чаще будет прибегать к гибридной войне в качестве наилучшего способа компенсировать свою слабость и подточить силы своих врагов. 8 августа 2017 Stratfor