Stratfor: в 2020 году неопределённость с исходом выборов в США скажется на действиях всех стран

Неопределённость вокруг исхода грядущих президентских выборов в США, а также выборов в американский конгресс в 2020 году скажется на действиях и решениях стран всего мира, пишет Stratfor. Следующий год в Соединённых Штатах будет напряжённым, а это означает, что, пока другие страны занимаются своими собственными внутренними, региональными и глобальными проблемами, они должны учитывать возможные риски при принятии решений в тех сферах, где у США также имеются свои интересы.

Страны-изгои, такие как Иран и Северная Корея, а также негосударственные структуры, в том числе «Талибан»* и «Исламское государство»**, будут вырабатывать способы, с помощью которых они смогут использовать своё поведение в качестве рычага влияния. Таким образом они смогут сыграть на предполагаемых слабостях внешней политики США, оценив выгоды и риски заключения договоров с администрацией Трампа или отложить подписание соглашений до возможного прихода к власти нового американского руководства.

Однако если они будут пытаться давить на Америку, чтобы побыстрее добиться реакции со стороны Вашингтона, то вероятность некорректного ответа США на их агрессивную тактику возрастёт.

Китай, Россия и прочие соперники Вашингтона, а также его партнёры в Европе и Азии в 2020 году с большей осторожностью будут подходить к заключению договорённостей с Соединёнными Штатами. Так будет продолжаться до тех пор, пока не прояснится вопрос со следующим главой Белого дома.

Все эти страны будут рассматривать свои долгосрочные отношения с Америкой, пытаясь при этом не брать на себя обязательства, которые могут быть отменены, и не предпринимать действий, ответ на которые зависит от возможных изменений в Белом доме.

«В то время как прогноз Stratfor на 2019 год выдвинул на первый план несколько вызовов глобальному экономическому росту, в 2020 году мы менее оптимистичны в отношении способности мира избежать локальных экономических потрясений», — говорится в статье.

Экономической нестабильности может поспособствовать социальное и политическое давление, вызванное замедлением темпов экономического роста КНР, всё более активными протестами по поводу социального неравенства и программ жёсткой экономии в Латинской Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке, низкими ценами на сырьевые товары, а также неопределённостью в связи с брекситом.

Растущая глобальная конкуренция, сосредоточенная на технологическом развитии, усилит политические противоречия и ещё больше подорвёт экономическую стабильность в мире.

Выборы в США ещё чётче продемонстрируют, как использование социальных сетей и других средств массовой информации может быть применено для распространения дезинформации и разногласий.

Более глубокие исследования этих проблем и рисков составляют основу нового годового прогноза Stratfor на 2020 год, который будет доступен уже 6 января. Основные моменты доклада представлены ниже и служат для освещения некоторых ключевых аспектов, которые, по мнению аналитиков, могут иметь в следующем году серьёзные последствия для всей мировой системы.

Первый момент — глобальные тенденции. В сегодняшнем мире страны налаживают всё более тесные связи друг с другом по воздуху, по суше, по воде, а также в киберпространстве. Теперь события в одном регионе могут иметь последствия в другом, а иногда в той или иной мере во всём мире.

Второй момент состоит в том, что президент США Дональд Трамп будет стремиться до предстоящих президентских выборов заключить как можно больше соглашений.

В-третьих, в мире будет и дальше наблюдаться медленный экономический подъём.

В-четвёртых, несмотря на предварительные договорённости по торговому соглашению, противостояние между США и Китаем в этой сфере всё равно продолжится, считают аналитики Stratfor. По их мнению, вряд ли за договором о взаимном сокращении таможенных пошлин последует всеобъемлющее торговое соглашение, поскольку маловероятно, что Пекин согласится идти на серьёзные уступки Вашингтону.

В-пятых, в мире продолжится борьба между Европой, США и Китаем за технологическое превосходство.

В-шестых, эскалация напряжённости между Вашингтоном и Ираном не дойдёт до открытого конфликта.

В-седьмых, Британия выйдет из Евросоюза в 2020-м, однако на протяжении года останется в торговом пространстве ЕС. В результате, предстоящий спокойный год завуалирует разрушительный потенциал брексита.

Восьмой момент связан с протестами в Гонконге, которые останутся «новой нормой» для этого города.

В-девятых, в мире возрастут бизнес-риски, связанные с изменением климата.

В-десятых, продолжится отказ от соглашений по контролю над стратегическими вооружениями. В 2020 году не будет достигнуто существенного прогресса в продлении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) или его замене на новый. Политические деятели США, как поясняет издание, видят мало пользы в поддержании пактов о контроле над вооружениями на фоне развития российских стратегических вооружений и неучастия Китая в подобных договорённостях.

Наконец, по мнению аналитиков Stratfor, сокращения добычи нефти странами OPEC+ принесёт мало практической пользы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.