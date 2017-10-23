Oilprice: вбить «сланцевый клин» между Москвой и Эр-Риядом Трампу будет непросто Хотя в обычной ситуации Россия и Саудовская Аравия не могут похвастаться отличными отношениями, старт американского нефтяного экспорта сближает эти две страны, пишет Oilprice. Как отмечает портал, даже несмотря на то, что администрация Трампа «протянула Эр-Рияду оливковую ветвь», Саудовской Аравии по-прежнему гораздо выгоднее вместе с Москвой тормозить «сланцевую революцию». 23 октября 2017 Oilprice.com

Oilprice: борьбу против «сланцевой революции» в США провоцируют экологи, а не Кремль Заявления американских спецслужб о том, что Кремль целенаправленно поддерживает борцов с фрекингом в США, не подтверждаются реальными фактами, пишет Oilprice. Россия не заинтересована в том, чтобы подрывать энергетическую независимость США, отмечается в статье. И рост общественного недовольства «сланцевой революцией» связан скорее с работой защитников окружающей среды, чем с «кремлёвской пропагандой». 2 февраля 2017 Oilprice.com

Oilprice.com: Россия готовится выйти на тропу «ресурсной войны» Российские компании активно делают покупки и заключают сделки, чтобы закрепиться на ключевых рынках в нефтегазовой отрасли и сфере добычи ископаемых, отмечает oilprice.com. Очевидно, что это станет серьезным вызовом для конкурентов РФ – Канады, Австралии, США и Великобритании, утверждает сайт. 21 октября 2016 Oilprice.com

Oilprice.com: Низкие цены на газ лишают США шанса закрепиться в Европе и Азии Для американского СПГ есть два привлекательных направления — Азия и Европа, пишет оilprice.com. Однако и там, и там уже существуют постоянные поставщики, которые ради сохранения своей доли на рынке готовы даже снизить цены на голубое топливо. 25 мая 2016 Oilprice.com

Oilprice: Трансадриатический газопровод бросил вызов газовой монополии России Среди сторон, праздновавших недавно начало строительства Трансадриатического газопровода, оказались не только непосредственные участники проекта, но и высокопоставленные чиновники из ЕС и США, отмечает Oilprice. Для них это «большая геополитическая победа», которая «укрепит энергетическую безопасность Европы», уменьшив ее зависимость от российского газа. 19 мая 2016 Oilprice.com

Oilprice: Российское присутствие в Сирии срывает энергетические планы Турции Транспортировка энергоносителей играет ключевую роль в сирийском конфликте и противостоянии между Москвой и Анкарой, пишет в статье для Oilprice турецкий аналитик Тугче Варол. По ее словам, Россия в Сирии не только укрепляет власть Башара Асада, но и создает помехи энергетическим проектам Турции. 28 марта 2016 Oilprice.com

Oilprice.com: Сотрудничество России с ОПЕК грозит нарушить баланс сил в мире Переговоры по снижению объемов добычи нефти начали приносить плоды, когда Россия взяла на себя роль лидера, пишет Oilprice.com. Тегеран – давний союзник Москвы, Саудовская Аравия и Ирак рассчитывают на военную помощь против ИГ. Договорившись с ключевыми нефтяными державами, Россия сумеет влиять на решения ОПЕК в целом и в ее руках окажутся 73% мировых запасов нефти. По мнению автора статьи, это изменит баланс сил в мире. 7 марта 2016 Oilprice.com

OilPrice: Шахты Зимбабве приведут Россию к господству на платиновом рынке Россия активно разрабатывает месторождения платины в Зимбабве. По мнению OilPrice, контроль над африканскими шахтами может привести Москву к лидерству на мировом рынке платины. Кроме того, вполне вероятно, что вслед за этим Россия получит доступ также к золоту и алмазам Зимбабве. 20 октября 2015 Oilprice.com