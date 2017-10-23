Oilprice.com
Oilprice: вбить «сланцевый клин» между Москвой и Эр-Риядом Трампу будет непросто
Хотя в обычной ситуации Россия и Саудовская Аравия не могут похвастаться отличными отношениями, старт американского нефтяного экспорта сближает эти две страны, пишет Oilprice. Как отмечает портал, даже несмотря на то, что администрация Трампа «протянула Эр-Рияду оливковую ветвь», Саудовской Аравии по-прежнему гораздо выгоднее вместе с Москвой тормозить «сланцевую революцию».
Oilprice: борьбу против «сланцевой революции» в США провоцируют экологи, а не Кремль
Заявления американских спецслужб о том, что Кремль целенаправленно поддерживает борцов с фрекингом в США, не подтверждаются реальными фактами, пишет Oilprice. Россия не заинтересована в том, чтобы подрывать энергетическую независимость США, отмечается в статье. И рост общественного недовольства «сланцевой революцией» связан скорее с работой защитников окружающей среды, чем с «кремлёвской пропагандой».
Oilprice.com: Россия готовится выйти на тропу «ресурсной войны»
Российские компании активно делают покупки и заключают сделки, чтобы закрепиться на ключевых рынках в нефтегазовой отрасли и сфере добычи ископаемых, отмечает oilprice.com. Очевидно, что это станет серьезным вызовом для конкурентов РФ – Канады, Австралии, США и Великобритании, утверждает сайт.
Oilprice.com: Низкие цены на газ лишают США шанса закрепиться в Европе и Азии
Для американского СПГ есть два привлекательных направления — Азия и Европа, пишет оilprice.com. Однако и там, и там уже существуют постоянные поставщики, которые ради сохранения своей доли на рынке готовы даже снизить цены на голубое топливо.
Oilprice: Трансадриатический газопровод бросил вызов газовой монополии России
Среди сторон, праздновавших недавно начало строительства Трансадриатического газопровода, оказались не только непосредственные участники проекта, но и высокопоставленные чиновники из ЕС и США, отмечает Oilprice. Для них это «большая геополитическая победа», которая «укрепит энергетическую безопасность Европы», уменьшив ее зависимость от российского газа.
Oilprice: Российское присутствие в Сирии срывает энергетические планы Турции
Транспортировка энергоносителей играет ключевую роль в сирийском конфликте и противостоянии между Москвой и Анкарой, пишет в статье для Oilprice турецкий аналитик Тугче Варол. По ее словам, Россия в Сирии не только укрепляет власть Башара Асада, но и создает помехи энергетическим проектам Турции.
Oilprice.com: Сотрудничество России с ОПЕК грозит нарушить баланс сил в мире
Переговоры по снижению объемов добычи нефти начали приносить плоды, когда Россия взяла на себя роль лидера, пишет Oilprice.com. Тегеран – давний союзник Москвы, Саудовская Аравия и Ирак рассчитывают на военную помощь против ИГ. Договорившись с ключевыми нефтяными державами, Россия сумеет влиять на решения ОПЕК в целом и в ее руках окажутся 73% мировых запасов нефти. По мнению автора статьи, это изменит баланс сил в мире.
OilPrice: Шахты Зимбабве приведут Россию к господству на платиновом рынке
Россия активно разрабатывает месторождения платины в Зимбабве. По мнению OilPrice, контроль над африканскими шахтами может привести Москву к лидерству на мировом рынке платины. Кроме того, вполне вероятно, что вслед за этим Россия получит доступ также к золоту и алмазам Зимбабве.
Oilprice: Баку и Тегеран помогут Европе освободиться от российского газа
Азербайджан предложил Ирану и другим странам региона присоединиться к созданию Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщает Oilprice. Как отмечает издание, это проект должен стать альтернативой «Турецкому потоку», который продвигает Россия, и ослабить зависимость Европы от российского газа.