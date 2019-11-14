Oilprice: санкции подпортили планы России на нефтегазовое превосходство

У России были большие планы на разработку месторождений нефти и газа в Арктике и в Сибири, однако из-за санкций многие проекты оказались заморожены, пишет Oilprice. И хотя российские компании теперь работают над тем, чтобы внедрять собственные технологии, на это могут уйти долгие годы, предупреждают эксперты.

Россия многое поставила на карту в нефтегазовых проектах на шельфе Арктики, намереваясь стать ведущим поставщиком сжиженного газа, пишет Цветана Параскова в своей статье для Oilprice. Однако из-за санкций крупнейшие российские нефтяные компании лишились доступа к западным капиталам, которые нужны им, чтобы в сотрудничестве с американцами и европейцами разрабатывать месторождения в тяжёлых климатических условиях.

Арктика и Сибирь сопряжены с тяжёлыми условиями и высокой ценой разработки месторождений. Кроме того, они толкают цены на энергоресурсы вниз. А санкции влияют на то, что крупные проекты замораживаются.

Пять лет назад США наложили запрет на сотрудничество с крупнейшими российскими энергетическими компаниями. Хотя сами российские фирмы стараются преуменьшить действие на них западных санкций, а местные компании занимаются разработкой технологий, которые заменят иностранные, эксперты считают, что на то, чтобы местные технологии полностью заменили зарубежные, нужны годы.

В тех проектах, что не затронуты санкциями, российские компании работают с иностранными вроде Schlumberger. Но некоторые проекты оказались заморожены, в том числе из-за санкций. Например, вскоре после санкций 2014 года «Газпром нефть» объявила, что Shell приостановила работу над совместным проектом разработки Баженова пласта. В итоге, несмотря на его большой потенциал, российские компании мало чего добились в этом месторождении.

В 2015 году под санкции попало Южно-Курильское месторождение, потому что там, помимо газа, есть и запасы нефти. В итоге «Газпром» отодвинул дату завершения работ по нему с 2021-го на 2023 год.

Французская компания Total вышла из разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море, и в итоге «Газпрому» пришлось придумывать, как вести проект самостоятельно.

Российское Министерство природных ресурсов признало, что санкции сказались на развитии проектов по добыче природного газа, особенно с месторождений на шельфе и в тяжёлых условиях.

Oilprice называет Арктику «ключом к российским амбициям стать глобальным лидером в поставках сжиженного газа», однако ей для этого необходимо развитие, чтобы заменить стареющее оборудование и избежать падения производства после 2021 года.