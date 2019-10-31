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Welt: «Северный поток — 2» будет завершён, но в выигрыше всё равно остались Украина и США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В конечном счёте Россия оказалась в убытке с «Северным потоком — 2», пишет немецкая газета Die Welt. Хотя Дания выдала разрешение на его прокладку и теперь строительству газопровода ничто не препятствует, завершить его до конца года вряд ли возможно. От этого выигрывают Украина и поддерживающие её США: из-за отсутствия альтернатив у «Газпрома» Киев получил более выгодные позиции в переговорах по новому договору на транзит газа через украинскую территорию.
Welt: «Северный поток — 2» будет завершён, но в выигрыше всё равно остались Украина и США
Reuters

Дания выдала разрешение на прокладку труб, и завершению строительства «Северного потока — 2» теперь ничто не препятствует. Однако с этим газопроводом Россия оказалась в убытке, считает экономический корреспондент немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

По замечанию журналиста, Дания была последним государством, противившимся прокладке газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Теперь датские власти разрешили «Газпрому» прокладку труб в своей экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм.

«Мы рады согласию Дании, — заявила по этому поводу ответственная за контакты с этой страной менеджер проекта Замира Кифер Андерссон. — Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с датскими властями для завершения строительства газопровода».

Как напоминает издание, против него выступали многие государства ЕС — в первую очередь, Польша. Европарламент аргументировал свою позицию тем, что газопровод увеличит зависимость Европы от поставок российского газа. После «российской агрессии» в отношении Украины американское правительство также попыталось воспрепятствовать реализации проекта или хотя бы замедлить её. До последнего момента над «Северным потоком — 2» нависала угроза американских санкций против тех, кто финансировал газопровод в Западной Европе.

США не достигли своей первоначальной цели полностью помешать завершению газопровода. Однако американскому правительству — вероятно, за счёт дипломатических усилий в Дании — удалось достаточно затянуть проект, чтобы предоставить Украине важное преимущество на переговорах с Россией по поводу продолжения транзита газа через страну, настаивает автор статьи.

Договор о транзите газа через Украину истекает 31 декабря этого года. Без нового договора «Газпром» не может выполнять свои обязательства по поставкам в отношении западноевропейских клиентов. Поэтому российский концерн бросил все силы на то, чтобы «Северный поток — 2» ещё до конца года получил альтернативный маршрут. Однако в этом смысле «Газпром» потерпел поражение, утверждает журналист Die Welt.

Как поясняет издание, по территории экономической зоны Дании необходимо проложить две трубы протяжённостью 147 км, то есть в общей сложности почти 300 км труб. При средней скорости укладки примерно в 3 км за день компании понадобится ещё около 100 дней для завершения строительства. Кроме того, нужно время для проведения испытаний перед началом работы.

Таким образом, у России не будет альтернативы поставкам газа через Украину ещё долгое время после завершения действующего договора. Из-за этого Киев получил возможность выторговать для себя более выгодные условия по срокам и цене газового транзита на переговорах с Москвой. Тем самым американскому правительству удалось достичь своей второй по значимости цели — стабилизировать Украину, уверяет немецкая газета.

Украина обладает большим влиянием на Россию в этом вопросе — это установила независимая экспертная комиссия по мониторингу немецкого перехода на альтернативные источники энергии. По замечанию экспертов, доходы государства от газового транзита для Украины составляют 4%, тогда как доходы России от экспорта газа достигают 20%, что говорит о «масштабе экономической асимметрии». Поэтому отсутствие нового договора о транзите газа принесёт Украине меньше ущерба, чем России, заключает комиссия.

Сторонники газопровода отмечают, что европейская добыча газа находится в отсталом состоянии. Особенно сильно производство ограничили Нидерланды из-за землетрясений в добывающем регионе. Во многих странах спрос на природный газ существенно растёт в связи с отказом от угля и атомной энергии. Кроме того, не стоит опасаться увеличения зависимости от России, потому что многие европейские порты приспосабливаются к приёму танкеров со сжиженным газом. Через Роттердам поставки сжиженного газа из США достигают и Германии. К тому же, наличие альтернативы в виде СПГ ограничивает для основного европейского поставщика — России — возможности для увеличения цен.

На сегодняшний день проложено уже свыше 2100 км трубопровода, отмечает немецкая газета. Прокладка газопровода в российских, финских и шведских водах полностью завершена. В немецких водах не хватает только соединительного участка длиной в 16 км. Строительство обеих станций приёма и отправки газа в России и Германии планируется завершить в скором времени. На «Северный поток — 2» уже пошли инвестиции на сумму €6 млрд, причём основная часть средств была предоставлена западноевропейскими партнёрами «Газпрома», отмечает Die Welt.

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