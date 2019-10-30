Ostsee-Zeitung: в руководстве «Северного потока — 2» рады разрешению Дании

Проекту «Северный поток — 2» удалось добиться очередного важного успеха, сообщает немецкая газета Ostsee-Zeitung. Власти Дании, наконец, выдали разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне к югу от острова Борнхольм. В компании по этому поводу заметили, что рады такому решению и намерены продолжать конструктивное сотрудничество с датскими властями.

Дания дала официальное разрешение на строительство газопровода через Балтийское море, сообщает Ostsee-Zeitung. По замечанию немецкой газеты, это важный успех для энергетического проекта «Северный поток — 2».

Из 2400 км газопровода, ведущего из России в Германию по дну Балтийского моря, проложено уже 2100 км, однако проект остаётся в Европе спорным с политической точки зрения.

Тем не менее «Северный поток — 2» достиг очередного успеха: Дания дала разрешение на прокладку труб в своей экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Благодаря этому строительство газопровода может быть продолжено, о чём было сообщено в среду.

«Мы рады согласию на прокладку газопровода, — отметила менеджер «Северного потока — 2» Замира Кифер Андерссон. — Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с датскими властями».

Как напоминает немецкая газета, в последнее время реализация проекта зависела от выдачи разрешения со стороны властей Дании. Хотя бóльшая часть труб уже проложена, строительство в датских водах некоторое время не двигалось с места. Компании, занимающейся прокладкой «Северного потока — 2», пришлось разработать в общей сложности три возможных маршрута.

Первоначально планировалось завершить газопровод к концу года, однако теперь присутствуют серьёзные сомнения относительно того, удастся ли компании уложиться в срок.

В Европе проект вызывает много политических споров уже на протяжении ряда лет, потому что главным собственником «Северного потока — 2» является российский газовый гигант «Газпром», отмечается в статье. В связи с этим в некоторых частях Европы опасаются, что континент станет слишком сильно зависим от российского газа.

Германия, напротив, годами следует собственному пути: немецкое правительство поддерживает строительство «Северного потока — 2», подчёркивает Ostsee-Zeitung.