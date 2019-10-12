Глава минобороны Германии: «Северный поток — 2» уже не остановить

«Было бы нечестно создавать впечатление, что «Северный поток —2» можно ещё остановить», — заявила во время своего визита в Латвию министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. При этом она заверила прибалтов, что Берлин прилагает все возможные усилия для того, чтобы в переговорах с Россией добиться необходимых гарантий безопасности для государств Восточной Европы.

Во время своего визита в Прибалтику министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» уже не остановить, сообщает Schweriner Volkszeitung. При это она заверила, что Берлин прилагает все возможные усилия для того, чтобы в переговорах с Россией добиться необходимых гарантий безопасности для государств Восточной Европы.

«Северный поток — 2» — это сложный проект. Это я прекрасно понимаю», — отметила Крамп-Карренбауэр во время встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Но это важный для Германии проект, который должен обеспечить диверсификацию источников энергии и бесперебойность энергопоставок, подчеркнула министр: «Было бы нечестно создавать впечатление, что «Северный поток —2» можно ещё остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности».

Пабрикс же раскритиковал проект Германии и России, а также потребовал, чтобы ЕС выработал единую позицию в этом вопросе: «Мы можем расширить ещё пять газопроводов, но, если поставщик будет тот же, это не обеспечит дополнительную безопасность».

При этом Крамп-Карренбауэр заверила Латвию в военной поддержке со стороны Германии: «Мы поддерживаем друг друга как союзники и партнёры по альянсу». «На своего союзника Германию Латвия может положиться на всё 100%», — подчеркнула она.

Несмотря на жёсткую критику со стороны Москвы Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО в 2004 году, напоминает издание. Для трёх бывших советских республик членство в западном альянсе — важнейшая гарантия безопасности в отношениях со своим могущественным соседом Россией. Особое беспокойство у Прибалтики вызвал украинский конфликт. В Эстонии и Литве проживает большое количество русских, при этом у них есть общая граница с Россией. Латвия граничит на Западе с российским эксклавом Калининградом.

Там Москва недавно разместила ракетные комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками. Их дальностью стрельбы составляет 500 километров. Они могут поразить любые цели в Польше и даже достать до Берлина. Также в Калининграде находятся противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». Из-за своего географического положения три прибалтийских государства считаются «ахиллесовой пятой» восточного фланга НАТО. В случае войны их будет легко отделить от других подконтрольных альянсу территорий. Причиной тому служит Сувалкский коридор, часть суши между Калининградом и Белоруссией, которая отделяет Прибалтику от других стран-членов НАТО.