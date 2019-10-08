Глава Минэнерго США: благодаря «Северному потоку — 2» Россия усилит своё влияние в Европе

Рик Перри, глава Министерства энергетики США, предупредил о том, что скорое завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к усилению российского влияния на европейскую политику, сообщает Capital. Политик подчеркнул, что тогда Москва сможет оказывать давление на ЕС, поэтому США предлагают альтернативные источники энергии для уменьшения зависимости стран Европы от поставок российского газа.
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что «Северный поток — 2» «нанесёт сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности в Европе», пишет Capital. Как рассказывает издание, строительство газопровода вошло в завершающую стадию, и американский политик выразил своё беспокойство об амбициях Владимира Путина в Старом Свете. По его словам, запуск нового газопровода «усилит влияние России на европейскую внешнюю политику, а Европа станет более зависимой от сбоя поставок». Об этом глава Минэнерго заявил в Литве, куда он прибыл для содействия в развитии отношений Восточной Европы и США в области энергетики.
Как напоминает французская газета, «Северный поток — 2», в который вложено около 10 млрд евро, призван удвоить поставки российского газа в Германию. В то же время Украина, Польша и страны Балтии опасаются, что из-за него может усилиться зависимость Евросоюза от России, а Москва сможет использовать газопровод в качестве инструмента политического давления. По мнению Рика Перри, «Северный поток — 2», проходящий по дну Балтийского моря, и «Турецкий поток», благодаря которому российский газ пойдёт в Турцию под Чёрным морем, «позволят Москве прекратить транзит газа через Украину к концу этого десятилетия».
Министр подчеркнул, что Россия вводит «газовую артерию с единственным источником поставок вглубь Европы и бьёт по самому стержню европейской стабильности и безопасности». В этой связи он добавил, что Соединённые Штаты «готовы, могут и хотят» усилить энергетическую безопасность Европы, предложив такие альтернативные источники, как сжиженный природный газ и гражданские ядерные технологии. «Мы поддерживаем различные пути поставок энергетики в Европу, — цитирует Рика Перри французская газета. — Мы поддерживаем открытые рынки, мы против использования энергетики для давления на другую страну».
Как отметил в интервью агентству AFP Рамунас Вилписаускас, профессор Вильнюсского университета, критика «Северного потока — 2» является частью агрессивного маркетинга Соединённых Штатов для продажи их собственного газа в Европу. В то же время для Литвы и других членов ЕС из Центральной Европы, которые зависят от российского газа, «это взаимовыгодная ситуация, потому что они активно ищут способ разнообразить источники энергоснабжения, в том числе с помощью своих газовых терминалов», — приводит мнение эксперта Capital.
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