Споры по поводу «Северного потока — 2» не утихают до сих пор, хотя проложено уже почти 1900 км труб, пишет немецкая газета Die Welt. По мнению председателя Вольфганга Шойбле, критикующего проект газопровода, правительство Германии проявило себя не лучшим образом, проигнорировав позицию восточноевропейских соседей. В то же время он подчеркнул, что запоздало саботировать проект окольными путями — неразумное решение для единой Европы.
На данный момент между Россией и Германией проложено уже почти 1900 км газопровода, ведущего через Балтийское море, однако политические дискуссии по поводу этого спорного проекта не затихают, пишет немецкая газета Die Welt.
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле критикует действия правительства Германии в отношении проекта «Северный поток — 2».
«Не обращать внимания на позицию наших восточных соседей — не лучший аспект немецкой политики, и он разрушил много доверия», — негодует Шойбле со страниц издания.
В то же время, председатель бундестага предостерегает партнёров Германии в Восточной Европе от запоздалой деятельности, направленной против российского газопровода. «Саботировать проект окольными путями — это, с общеевропейской точки зрения, всё же неразумное решение», — уверен Шойбле.
Как напоминает немецкая газета, проект газопровода «Северный поток — 2» существенно продвинулся в апреле 2005 года благодаря усилиям бывшего тогда канцлером Герхарда Шрёдера и российского президента Владимира Путина. Проект предусматривает прокладку труб из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши и с тех самых пор постоянно сталкивается с активным противодействием со стороны европейских и американских союзников Германии.
С точки зрения Вольфганга Шойбле, европейское единение перестало быть «западноевропейским проектом». Поэтому он призывает всех союзников к разумным и ответственным действиям. «Ответственность за дружную Европу несём мы все: в Берлине и Париже — точно так же, как в Варшаве и Будапеште», — подчёркивает председатель бундестага в немецкой газете Die Welt.
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