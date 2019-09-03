Wirtschaftswoche: вице-президент США похвалил Польшу за сопротивление «Северному потоку — 2»

В ходе своего визита в Польшу вице-президент США раскритиковал Берлин и похвалил Варшаву за сопротивление «Северному потоку — 2», сообщает Wirtschaftswoche. В частности, Майк Пенс поблагодарил польского лидера за то, что тот в отличие от правительства канцлера Ангелы Меркель как раз прилагает усилия, чтобы Европа не оказалась в зависимости от России в энергетических вопросах.

В ходе своего визита в Польшу вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс раскритиковал Берлин и похвалил Варшаву за сопротивление «Северному потоку — 2», сообщает немецкое издание Wirtschaftswoche.

Из-за российского газопровода «Северный поток — 2» Германия якобы станет зависимой от Российской Федерации, заявил вице-президент США после переговоров с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

Майк Пенс также поблагодарил президента Польши за то, что тот в отличие от правительства канцлера Ангелы Меркель как раз прилагает усилия, чтобы Европа не оказалась в зависимости от России в энергетических вопросах.

Уже в следующем году должны начаться первые поставки российского газа в Германию по «Северному потоку — 2», уточняет Wirtschaftswoche.

В свою очередь, Соединённые Штаты сами хотят продавать Европе имеющийся у них в избытке газ. Американский СПГ, однако, дороже российского трубопроводного голубого топлива, но Польша тем не менее приняла решение закупить у США сжиженного газа на сумму порядка $30 млрд и строит в настоящий момент свой собственный СПГ-терминал, отмечает издание.

Что же касается переговоров американского вице-президента и польского лидера в Варшаве, то в ходе них также обсуждался вопрос размещения в Польше дополнительных подразделений армии США, подчёркивает Wirtschaftswoche.

«Я надеюсь, что уже в этом году мы подпишем финальное соглашение по расширению американского военного присутствия и что будет принято окончательное решение относительно места размещения войск», — заявил президент Польши.