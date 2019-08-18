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Премьер Саксонии: мы хотим «Северный поток — 2» и ослабления санкций

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Антироссийские санкции никак не улучшили ситуацию на Украине, заявил в интервью B.Z. премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, США используют эти штрафные меры в своих экономических интересах. Восточная же Германия заинтересована в строительстве «Северного потока — 2» и ослаблении санкций, подчеркнул политик.
Премьер Саксонии: мы хотим «Северный поток — 2» и ослабления санкций
Reuters

Санкции против России ни к чему не привели, заявил в интервью B.Z. премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. « Мы видим, как сильно от них пострадала Восточная Германия. И мы видим, что их используют. Речь идёт о личных экономических интересах, например, США в том, что касается «Северного потока — 2». Мы хотим «Северный поток — 2», мы хотим ослабления санкций», — объяснил свою позицию немецкий политик.

«Нужно поддерживать диалог и двигаться навстречу друг другу. Для этого усилия должны приложить и Россия, и Украина, и мы», — подчеркнул Кречмер. Он призвал в первую очередь остановить убийства в Донбассе. После этого, добавил премьер, можно будет обсудить остальные вопросы. «Я не вижу, чтобы санкции что-то улучшили. Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными».

Немцы в Восточной Германии всегда хорошо относились к русским, подчеркнул Кречмер. Их объединяло общение, личные связи и общая история. «К слову, опросы показывают, что в вопросе того, как обращаться с Россией, немцы с Востока и Запада, не так сильно отличаются другу от друга, как ранее полагалось», — добавил в заключение саксонский премьер. 

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B.Z. Германия Европа
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