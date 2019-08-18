Премьер Саксонии: мы хотим «Северный поток — 2» и ослабления санкций

22:40 В «Фиорентине» признались, что российские клубы предлагают Рибери большую зарплату Директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде прокомментировал ход переговоров с экс-полузащитником немецкой «Баварии» Франком Рибери.

22:40 Виталий Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне» Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского Пятого канала рассказал, что ему нравится фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день».

22:35 СМИ: Малком пропустит шесть недель из-за травмы Футболист санкт-петербуржского «Зенита» Малком пропустит шесть недель из-за травмы.

22:26 В Белом доме оценили сообщения о желании Трампа купить Гренландию Советник американского лидера по экономике Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.

22:25 Егоров прокомментировал эпизод с удалением Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат» Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».

22:23 Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом» Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

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22:16 Капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла на шесть месяцев из-за травмы Капитан женской сборной России по гандболу, игрок московского ЦСКА Дарья Дмитриева получила тяжёлую травму, в результате которой пропустит не менее шести месяцев.

22:08 В Дакке более 10 тысяч человек остались без жилья из-за пожара После пожара в столице Бангладеша — Дакке более десяти тысяч человек остались без жилья. Об этом информирует CNN.

22:00 Матч между «Ротором» и «Шинником» стал третьим по посещаемости в истории ФНЛ Матч девятого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и ярославским «Шинником» показал третий результат по посещаемости в истории первенства.

21:57 «Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу «Севилья» в гостях нанесла поражение «Эспаньолу» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

21:56 У Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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21:45 В Гондурасе трое болельщиков погибли в результате столкновений перед футбольным матчем В Гондурасе перед матчем чемпионата страны по футболу между «Олимпией» и «Мотагуа» произошли столкновения болельщиков, в результате которых погибли три человека.

21:39 СМИ: В Уганде при взрыве бензовоза погибли десять человек В Уганде в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере десять человек. Об этом информирует местный телеканал NBS Television.

21:27 Хохлов указал на индивидуальные ошибки футболистов «Динамо» в матче с «Локомотивом» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что именно не понравилось ему в действиях подопечных в матче шестого тура РПЛ с «Локомотивом».

21:25 В ЕС прокомментировали теракт на свадьбе в Кабуле Евросоюз намерен поддерживать Афганистан в борьбе с международным терроризмом и считает крайне важным, чтобы усилия по достижению мира в стране не были подорваны нападениями на гражданских лиц.

21:23 Хохлов считает, что «Динамо» не хватило «физики» в матче с «Локомотивом» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

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21:10 Нетаньяху назвал цель визита на Украину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

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20:55 «РБ Лейпциг» разгромил «Унион Берлин» в матче Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях нанёс крупное поражение «Унион Берлин» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.

20:54 «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ Московский «Локомотив» на чужом поле взял верх над «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

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20:30 Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка из Патрикеева Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка, который подозревается в убийстве семьи из пяти человек в селе Патрикеево.

20:25 Иванюк рассказал о завоевании серебра на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме Российский прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал свой результат на этапе Бриллиантовой лиги в английском Бирмингеме.

20:21 «Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ Лондонский «Челси» поделил очки с «Лестер Сити» в матче второго круга Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20.

20:16 Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину. Соответствующее обращение опубликовано в Instagram продюсера.

20:13 Шарапова выступит вместо Серены Уильямс на выставочном турнире в США Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что примет участие в выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который пройдёт с 13 по 14 сентября.

20:05 В «Динамо» прокомментировали слухи о переговорах с Рибери Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук опроверг слухи о переговорах с экс-полузащитником мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франком Рибери.

20:03 Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

19:57 Гусев и Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали серебро этапа Мирового тура по пляжному волейболу в бельгийском Кнокке-Хейсте.

19:52 Футболист «Монако» Фабрегас отреагировал на интервью с расплакавшимся Моуринью Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал интервью известного португальского тренера Жозе Моуринью, на котором специалист со слезами на глазах рассказывал, как скучает по футболу.

19:47 В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.

19:43 Футболист «Уфы» Круговой рассказал о выборе между «Зенитом» и ЦСКА Защитник «Уфы» Данил Круговой объяснил, почему пока не решил, где продолжит карьеру: в петербургском «Зените» или московском ЦСКА.

19:30 Гонконгские демонстранты покидают район правительственных зданий Гонконгские демонстранты, ранее собравшиеся у здания законодательного собрания, мирно покидают район.

19:25 Фанаты «Локомотива» почтили память погибшего болельщика «Спартака» Бахыта Фанаты московского футбольного клуба «Локомотив» перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» почтили память известного погибшего болельщика «Спартака» Алексея Бахыта.

19:16 В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением. Об этом сообщает RTL.

19:12 СМИ: «Спартак» не намерен приобретать Рибери Информация о предложении московского футбольного клуба «Спартак» бывшему полузащитнику мюнхенской «Баварии» Франку Рибери не соответствует действительности.

19:03 Из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением четырёх детей Из детского лагеря в городе Иннополис в Республике Татарстан госпитализировали четырёх детей с признаками отравления. Об этом сообщила замруководителя пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

18:58 «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:47 Умер певец Аскер Махмудов Умер народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов. Он скончался 17 августа в Сочи в возрасте 72 лет.