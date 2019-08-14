Подробности: Украина поддержала санкции ЕС против России

12:12 СМИ: Футболист «Сочи» Миладинович извинился перед Чаловым Защитник «Сочи» Иван Миладинович принёс извинения форварду московского ЦСКА Фёдору Чалову, которому он сломал нос в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

12:07 В Иране заявили о намерении вновь сократить обязательства по СВПД Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран при необходимости готов продолжить сокращать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

12:05 Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.

11:58 Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия смогла оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы «Краснодара» над «Порту» (3:2) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

11:58 Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО Начальник Генштаба вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что Минобороны Белоруссии обеспокоено наступательным характером учений НАТО.

11:48 Украина передала Нидерландам материалы дела MH17 Украинская сторона передала Нидерландам материалы уголовного дела по крушению в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.

11:42 Галицкий отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий отреагировал на победу команды над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

11:29 Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.

11:26 Мосгорсуд оставил в СИЗО первого обвиняемого в беспорядках 27 июля Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Ивана Подкопаева — первого обвиняемого в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре столицы.

11:22 Футболист «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако» Клуб «Монако», выступающий во французской футбольной Лиге 1, объявил о трансфере нападающего испанской «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.

11:21 СК возбудил дело из-за посадки на мель судна с пассажирами в Белом море Следователи возбудили уголовное дело в связи с происшествием в Белом море, где в ночь на 13 августа на мель село судно «Сапфир» со 121 пассажиром на борту. Об этом информирует пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

11:07 Россия, Азербайджан и Иран будут работать над проектом соединения своих энергосистем Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования проекта соединения энергосистем трёх стран.

11:06 Рухани: для безопасности Персидского залива не нужны иностранные силы Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.

11:00 Матч шестого тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён Матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Краснодаром» перенесён в связи с участием команды с юга страны в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

10:50 СМИ: «Реал» отдаст в аренду новичка команды Йовича Форвард мадридского «Реала» Лука Йович, который перешёл в футбольный клуб из столицы Испании в это трансферное окно, будет отправлен в аренду.

10:49 Приёмный терминал для газопровода «Турецкий поток» готов на 95% На строительстве приёмного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» выполнено 95% от общего объёма работ.

10:42 Путин поздравил власти Пакистана с Днём независимости Президент России Владимир Путин поздравил своего пакистанского коллегу Арифа Алви и премьер-министра Пакистана Имрана Хана с Днём независимости страны.

10:29 Губернатор Краснодарского края поздравил «Краснодар» с победой над «Порту» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой над «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

10:16 В Приморье избивший до смерти двухлетнюю девочку отчим взят под стражу В Ханкайском районе Приморья отчим, которого подозревают в избиении до смерти двухлетней девочки, взят под стражу.

10:16 Сулейманов: рад, что вышел в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Порту» Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что был рад выйти в стартовом составе команды на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».

10:09 США намерены помочь украинским режиссёрам в борьбе с «влиянием» России Посольство США в Киеве объявило программу грантов для обучения украинских режиссёров документального кино, продюсеров и сценаристов, а также журналистов, педагогов и политиков, специализирующихся на кино.

10:04 Рубль продолжает снижаться к доллару и евро На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:00 Полумарафон «Лужники» пройдёт в Москве 18 августа В Москве 18 августа пройдёт полумарафон «Лужники» — второй по числу участников массовый старт на 21,1 км в России.

09:57 СМИ: Футболист «Зенита» Дриусси пропустит матч с «Ахматом» Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси не сможет принять участие в матче шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

09:53 Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины В Минтрансе подтвердили, что получили предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране.

09:49 Российский альпинист погиб в горах Киргизии Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.

09:43 Гордеев объяснил, почему «Матч ТВ» не смог показать матч «Порту» — «Краснодар» Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал о причинах срыва трансляции ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

09:37 Синоптик призвал жителей Москвы не ждать жары Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что жаркой погоды в Москве до конца лета не ожидается.

09:31 Против бывшего замглавы МВД Киргизии возбудили дело Генеральная прокуратура Киргизии возбудила дело в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова.

09:29 Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

09:26 «Краснодар» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Порту» Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал опубликовал видео из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

09:14 СМИ рассказали подробности о приблизившемся к самолёту Шойгу F-18 Истребитель НАТО F-18, попытавшийся приблизиться к борту министра обороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем, принадлежит ВВС Испании.

09:06 Червиченко отреагировал на победу «Краснодара» над «Порту» в ЛЧ Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

09:03 Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» провёл ракетные стрельбы в Японском море Экипаж модернизированного малого ракетного корабля (МРК) «Смерч» в рамках заводских испытаний провёл ракетные стрельбы по морской и воздушной целям в Японском море.

08:50 Тренер «Порту»: понимаю разочарование фанатов после матча с «Краснодаром» Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после домашнего поражения от российского «Краснодара» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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08:43 «Краснодар» опубликовал победное фото из раздевалки после матча с «Порту» Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

08:33 Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту» Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

08:32 В Крыму раскритиковали идею Украины создать режимный морской район Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал идею создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты, которая была предложена украинской Госгидрографией.

08:31 Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 40 Количество пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 40.

08:15 Синоптики рассказали о возвращении летнего тепла в Москву Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что летняя погода с температурой воздуха до +20...+25 °С придёт в Москву на этой неделе.

08:14 Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Цинциннати Американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире серии Premier Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

08:05 Мировые цены на нефть вновь снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 14 августа, снижаются.

07:59 В Алтайском крае проверяют сообщения о ЧП с теплоходом В Алтайском крае организовали проверку сообщений о происшествии с теплоходом на реке Обь, который потерял управление и нёсся на камни с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

07:46 Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Globo.

07:30 Советник Зеленского прокомментировал закон о госязыке Закон о государственном языке на Украине не нуждается в фундаментальном пересмотре. Такое мнение выразил советник украинского президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в интервью изданию «Детектор медиа».

07:08 Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в России в ближайшие дни.

06:53 В Приамурье оценили паводковую обстановку в регионе По последним данным, в Амурской области остаются подтоплены паводком 120 придворовых территорий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

06:30 В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту В Институте развития интернета предложили организовать школьные факультативные занятия по киберспорту. Соответствующее обращение в адрес министра просвещения Ольги Васильевой есть в распоряжении RT.