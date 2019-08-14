Подробности: Украина поддержала санкции ЕС против России

Украина поддержала европейские санкции в отношении России. Как сообщают «Подробности», в Совете ЕС заявили, что Киев предпримет шаги, чтобы его национальная политика соответствовала решению о продлении санкций.
Украина оказала Евросоюзу поддержку в решении продлить санкции в отношении России. Как пишут «Подробности», согласно заявлению Совета ЕС, Украина предпримет шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению о продлении санкций.
В свою очередь ЕС приветствует данное обязательство Украины.
Как отмечает издание, также стало известно, что к решению о продлении санкций к России присоединились страны — кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, а также члены Европейской экономической зоны Норвегия и Грузия.
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