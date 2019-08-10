Advance: Венгрия укрепила отношения с Россией, несмотря на санкции

Если раньше СССР был для венгров одним из самых ненавистных государств, то сегодня картина изменилась. Как пишет издание Advance, венгры позитивно относятся к России, что позволяет венгерскому правительству открыто идти на экономическое и политическое сближение с Москвой и развивать сотрудничество в энергетическом секторе, который является ключевым для экономики Венгрии.

Энергетика является ключевым экономическим сектором для России и Венгрии, поэтому правительство Орбана стремится упрочить экономические отношения с Россией в данной области. Как пишет Advance, Венгрия удовлетворяет 80% своего спроса на газ за счёт российских поставок. Дешёвый газ и электроэнергия позволяют венгерскому правительству гарантировать населению низкие коммунальные платежи. Розничные цены на газ и электроэнергию в Венгрии являются одними из самых низких в Европейском союзе и принесли партии «Фидес» победу на парламентских выборах в 2014-м и 2018 году.

Возведение двух новых блоков на АЭС «Пакш» российской компанией «Росатом», в свою очередь, делает венгерскую экономику зависимой от России на многие десятилетия вперёд. Это также легло в основу дальнейшего укрепления отношений России с одним из членов Европейского союза в период обострения отношений с ЕС в целом.

Как отмечает издание, примечательно, что и жители страны позитивно относятся к России. Согласно опросам, избиратели правящей партии «Фидес» больше всех симпатизируют России (59%). 51% из них выбрали бы её в качестве ближайшего союзника Венгрии против 39%, кто предпочёл бы в этой роли видеть США.

«Всё это очень интересные данные, если вспомнить историю двух стран в коммунистический период. Ведь тогда СССР был для венгров одним из самых ненавистных государств», — отмечает автор статьи.

Хотя Россия не располагает прочной экономической базой в Венгрии, если не считать энергетического сектора, власти Венгрии выступают за отмену антироссийских санкций. По мнению автора статьи, скорее большую роль тут играет политика, поскольку в ответ венгерские власти надеются, что цены на энергоносители останутся низкими, и этим можно будет воспользоваться для обеспечения стабильности в венгерской политике. С другой стороны, венгерское правительство может быть уверено в выгодности экономического сотрудничества с Россией.

Как заключает издание, венгры позитивно относятся к России, что позволяет венгерскому правительству открыто идти на экономическое и политическое сближение с Москвой. Российская значимость для венгерской экономики основана на долгосрочном присутствии России в энергетическом секторе, в частности, благодаря проекту расширения АЭС «Пакш». И масштабность этого проекта позволяет России не только оказывать влияние на венгерскую внутреннюю политику, но и распространять свои экономические интересы на другие секторы.