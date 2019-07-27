Independent: Брюссель подал в суд на Венгрию из-за «спорного» закона о мигрантах

Еврокомиссия решила судиться с венгерскими властями. Поводом для иска стал закон «Стоп Сорос», который среди прочего подразумевает уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам, пишет The Independent. Как отмечает издание, если правительство Виктора Орбана проиграет это дело, ему грозят «внушительные штрафы».

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против националистического правительства Венгрии. Поводом стал принятый в стране «спорный» закон, который вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам, пишет The Independent.

В Брюсселе считают, что официальный Будапешт нарушает нормы предоставления убежища. Сам же закон, по мнению представителей Еврокомиссии, «идёт вразрез с фундаментальными правами», которые Венгрия обязалась соблюдать при вступлении в ЕС.

Правящая партия министра Виктора Орбана «Фидес» называет этот антимиграционный закон «Стоп Сорос». Это явная отсылка к Джорджу Соросу, «американскому филантропу, который финансирует либеральные идеи», поясняет издание.

По словам издания, «Фидес» «занимается травлей» еврейского миллиардера, обвиняя его во всех бедах страны. Некоторые наблюдатели полагают, что эта кампании имеет явные признаки антисемитизма.

В случае если Венгрия проиграет это дело, ей могут грозить «внушительные штрафы». Более того, некоторые члены ЕС предлагают сократить помощь участникам организации, которые отказываются придерживаться демократических ценностей и соблюдать права человека.

Как утверждает The Independent, закон «Стоп Сорос» — всего лишь один из множества мер венгерского правительства, «которые направлены против свободы слова, СМИ, академических кругов, неправительственных организаций и прежде всего иностранцев». Орбан чётко давал понять, что намеревается покончить с либеральной демократией в Венгрии и что ему гораздо больше по душе идея «христианской демократии».

«Заявление венгерских избиратели на референдуме, национальных и европейских парламентских выборах было чётким и ясным. Они не поддерживают иммиграцию и хотят отстаивать европейскую христианскую культуру», — заявил официальный представитель венгерского премьера.

«Именно эту цель преследуют данные законы. Согласно им, финансирование или содействие нелегальной миграции является преступлением, а конституционная поправка запрещает массовое расселение иммигрантов в Венгрии», — добавил он.

Чиновник также подчеркнул, что «Стоп Сорос» не противоречит Женевскому, Шенгенскому и Дублинскому договорам. Но он признался, что его не удивляет нападки «промиграционных партий» на этот закон.