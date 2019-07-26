«К чёрту Францию!» — Le Figaro об утрате национальной идентичности из-за мигрантов

Победу сборной Алжира на Кубке африканских наций представили во Франции как «момент национального ликования», несмотря на недавние беспорядочные выходки молодёжи из среды мигрантов, пишет Le Figaro. Когда мультикультурное общество разваливается, СМИ начинают «пафосно читать речитатив счастливого разнообразия», хотя многие французы встревожены потерей национальной идентичности и тем, что их страна становится для них «чужой», подчёркивается в статье.

Недавнюю победу Алжира на Кубке африканских наций представляли по французскому телевидению как «момент национального ликования», хотя в действительности власти «ждали худшего», опасаясь новых беспорядков, грабежей и погромов на улицах, сообщает Le Figaro. «Нужно было непременно радоваться и рассматривать толпу алжирцев исключительно как проявление невинного и добросердечного счастья, которое должна разделить вся Франция, словно это победа немного принадлежит и ей самой», — отмечается в статье. Ради этого были забыты все недавние беспорядки и выходки, а также комментарии в социальных сетях, где молодые болельщики алжирской команды твердили как лозунг «к чёрту Францию!», словно им было нужно унизить её и «колонизировать» в ответ, подчёркивает автор.



Как обычно, когда мультикультурное общество разваливается, СМИ начинают «пафосно читать речитатив счастливого разнообразия» и заносить в «политико-идеологических подозреваемых всех», кто выражает скептицизм, а многочисленные примеры негативного поведения молодёжи из среды мигрантов стараются преподнести как «единичные и не заслуживающие внимания происшествия», пишет Le Figaro. Однако достаточно было «просто открыть глаза», чтобы увидеть на улицах Франции массу алжирских флагов — и это было уже не фольклорным, а политическим явлением, хотя СМИ сделали всё, чтобы приуменьшить его значимость, говорится в статье.



«Если человек поднимает иностранный флаг, особенно в обстановке, связанной с высокой напряжённостью в отношениях между Францией и Алжиром, между французским народом и алжирскими иммигрантами, значит, он провозглашает свой лагерь», — подчёркивает автор. По его мнению, когда мы видим, как развеваются иностранные флаги в самом сердце страны в день национального праздника, это означает, что любой, кто идёт по Елисейским полям под алжирским флагом, сознательно или неосознанно участвует в «символической оккупации» Франции.



Таким событиям последних дней уже не стоит удивляться, потому что «умиротворяющая риторика счастливой идентичности» не может до бесконечности скрывать истинное положение вещей, поясняется в статье: «Массовая иммиграция последних десятилетий привела к формированию нового народа или, как его иногда скромно называют, контробщества». И здесь «проникновенная республиканская риторика» мало что может исправить, уверен автор: «Никакому постановлению не под силу объединить в рамках одной идентичности исторический французский народ и иммигрантов, которые по тем или иным причинам держатся в стороне от национальных ориентиров».



«Мистика совместного существования» не может долго «держать под гипнозом» жителей нынешней Франции, которые настолько разительно отличаются друг от друга, пишет Le Figaro: «У магии языка есть пределы. Расколотое в реальном мире не объединить с помощью инклюзивной теории». Возникают опасения, что сформировавшиеся за последнее время на территории Франции «общины» с разными культурами завтра начнут выступать «друг против друга», сообщается в статье. Всё чаще говорят, что политика ассимиляции в стране «провалилась». А это означает, что на сегодняшний день довольно существенная часть иммигрантов не считает себя частью «французской нации», которая исторически предполагала некое сообщество единой культуры и нравов, отмечает автор: «Но сейчас такую концепцию нации объявили отжившей своё, а её сторонников записали в ряды ультраправых».



«В стране прочно утвердилась атмосфера тревоги», — говорится в статье. Стало привычным слышать, что вопрос «идентичности» активно эксплуатируют правые. Однако не стоит забывать, что это является также «коньком» и наиболее радикальных левых, что все недавно видели на примере движения «чёрных жилетов», которое заставило 700 нелегалов занять Пантеон, чтобы потребовать предоставления им официальных бумаг, напоминает Le Figaro. Ситуация во Франции всё больше принимает гротескные формы, подчёркивает автор: «Почему государство вдруг стало не в состоянии выдворить нелегалов, которые открыто идут против него? Как можно не увидеть в этом проявление страшного политического бессилия? Разве отправка восвояси людей, которые незаконно занимают территорию другой страны, теперь считается варварством и антиреспубликанской политикой?»



А совсем недавно очень примечательное заявление сделала пресс-секретарь Елисейского дворца Сибет Ндиае, которая с жалостью отозвалась о тех французах, которые «чаще едят не омаров, а кебаб», говорится в статье. Означает ли это, что теперь «кебаб» нужно считать едой французского народа, и куда же подевалась «старая Франция», недоумевает автор. По его мнению, можно рассматривать два варианта: либо эта фраза из уст представителя власти была «намеренно провокационной» и демонстрирует «постнациональные» представления правительства Эммануэля Макрона, которое стремится «уязвить идентичность французов». Либо же пресс-секретарь Елисейского дворца всерьёз считает это «самой что ни на есть банальной очевидностью» — и это лишь подтверждает страхи многих французов, которые встревожены тем, что их страна становится «чужой», заключает Le Figaro.