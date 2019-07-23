Euronews: ЕС утвердил «солидарное» распределение мигрантов, хотя не все этому рады

Страны Евросоюза договорились активно внедрять «механизм солидарности» в распределении мигрантов, чтобы избежать «торгов», которые возникают каждый раз с прибытием судна со спасёнными в Средиземном море беженцами. Однако этот механизм устраивает не всех, передаёт Euronews. В частности, глава МВД Италии охарактеризовал переговоры в Париже при участии ООН как «фиаско».
Четырнадцать стран Евросоюза достигли соглашения по «механизму солидарности» в распределении мигрантов. Об этом заявил в понедельник президент Франции по итогам встречи с главой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и генеральным директором Международной организации по миграции.
Восемь из четырнадцати государств, уточнил на брифинге в Елисейском дворце Эммануэль Макрон, взяли на себя обязательства «активно внедрять» механизм.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции:Когда речь идёт о солидарности, Европа — это не ресторан со свободным выбором блюд. Не должно быть государств, которые отказываются делить на всех взятые обязательства, но при этом интересуются использованием структурных фондов.
Соглашение было достигнуто в понедельник утром. Оно касается, прежде всего, мигрантов, прибывающих в ЕС по Средиземному морю.
ФИЛИППО ГРАНДИ, Верховный комиссар ООН по делам беженцев:Мы, конечно, призываем Европу продолжать разработку механизма солидарности для людей, прибывающих в Европу. Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев давно говорили о необходимости создания такого механизма. И тот факт, что он сейчас воплощается в жизнь, для нас крайне важен.
В свою очередь, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал парижскую встречу «фиаско». По его словам, она «подтвердила то, что Италия должна оставаться общеевропейским лагерем беженцев».
По мнению инициаторов проекта, Парижа и Берлина, механизм позволит избежать «торгов», которые возникают каждый раз с прибытием к европейским берегам судна со спасёнными в Средиземном море мигрантами.
В Санкт-Петербурге откроют обновлённую экспозицию «Калашников — человек, оружие, легенда» в честь 100-летия со дня рождения конструктора, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Артиллерийского музея.
Бишкек и Душанбе приняли решение вместе патрулировать спорные участки общей границы после столкновений жителей двух государств на приграничной территории, сообщили в администрации Баткенской области Киргизии.
Организованное преступное сообщество Николая Емельянова, также известное как банда «Емели», насчитывало до 70 человек и совершило около 50 преступлений, сообщают представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел России.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал в беседе с RT принятие Государственной думой во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которая вводит для пальмового масла НДС в размере 20%.
Президент Украины Владимир Зеленский после ознакомления с собранными украинскими правоохранительными органами материалами и итогами проведённых по делу убийства журналиста Павла Шеремета следственных действий заявил, что у расследования «будет результат».
Около 40 самолётов и вертолётов Черноморского флота и Южного военного округа примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России в Севастополе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» оценил заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин прокомментировал избрание Бориса Джонсона лидером Консервативной партии, что позволит ему стать премьер-министром Великобритании после того, как Тереза Мэй сложит полномочия 24 июля.
Россия находится в постоянном контакте с иранскими властями для решения ситуации с тремя задержанными на британском танкере Stena Impero россиянами, заявил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.
Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского о том, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
Следственные органы проверят действия должностных лиц контрольно-надзорных органов, ответственных за обеспечение безопасности в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором ночью 23 июля произошёл пожар.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука о том, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.