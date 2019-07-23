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Euronews: ЕС утвердил «солидарное» распределение мигрантов, хотя не все этому рады
Страны Евросоюза договорились активно внедрять «механизм солидарности» в распределении мигрантов, чтобы избежать «торгов», которые возникают каждый раз с прибытием судна со спасёнными в Средиземном море беженцами. Однако этот механизм устраивает не всех, передаёт Euronews. В частности, глава МВД Италии охарактеризовал переговоры в Париже при участии ООН как «фиаско».

Четырнадцать стран Евросоюза достигли соглашения по «механизму солидарности» в распределении мигрантов. Об этом заявил в понедельник президент Франции по итогам встречи с главой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и генеральным директором Международной организации по миграции.

Восемь из четырнадцати государств, уточнил на брифинге в Елисейском дворце Эммануэль Макрон, взяли на себя обязательства «активно внедрять» механизм.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Когда речь идёт о солидарности, Европа — это не ресторан со свободным выбором блюд. Не должно быть государств, которые отказываются делить на всех взятые обязательства, но при этом интересуются использованием структурных фондов.

Соглашение было достигнуто в понедельник утром. Оно касается, прежде всего, мигрантов, прибывающих в ЕС по Средиземному морю.

ФИЛИППО ГРАНДИ, Верховный комиссар ООН по делам беженцев: Мы, конечно, призываем Европу продолжать разработку механизма солидарности для людей, прибывающих в Европу. Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев давно говорили о необходимости создания такого механизма. И тот факт, что он сейчас воплощается в жизнь, для нас крайне важен.

В свою очередь, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал парижскую встречу «фиаско». По его словам, она «подтвердила то, что Италия должна оставаться общеевропейским лагерем беженцев».

По мнению инициаторов проекта, Парижа и Берлина, механизм позволит избежать «торгов», которые возникают каждый раз с прибытием к европейским берегам судна со спасёнными в Средиземном море мигрантами.

Дата выхода в эфир 22 июля 2019 года.

 

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