About Hungary: Орбан предупредил Европу о «миллионах мигрантов» в будущем

В грядущие десятилетия миграционное давление на Европу будет только возрастать по той причине, что численность населения там будет падать, в то время как в Азии и Африке — увеличиваться, пишет About Hungary со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению политика, в этой связи европейским государствам необходимо создать более серьёзную систему пограничного контроля, а также способствовать росту уровня рождаемости.

Миграция остаётся одним из центральных вопросов в европейской политике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному радио. Кроме того, политик отметил рост влияния Вышеградской группы, а также осудил поведение венгерской оппозиции в Европарламенте, пишет About Hungary.

«В последние пять лет Брюссель допустил много ошибок. Несмотря на наши нынешние успехи в европейской политике, мы будем радоваться только тогда, когда они будут исправлены, — заявил Орбан. — Мы сможем радоваться нашим успехам только после того, как проблемы терроризма, общественной безопасности и миграции будут решены».

«Нам нужна более сильная Европа, и такой она может стать только благодаря действиям сильных национальных государств, — отметил он. Кроме того, Орбан положительно оценил рост влияния Вышеградской группы, указав на то, что «политическая стабильность и экономический рост блока очевиден».

«Эти победы позволили нам адекватно представлять интересы 63 миллионов человек и действовать в соответствии с политической волей населения блока. Кроме того, при возникновении трудностей мы полагаемся на хорватов и румын, что в последние несколько лет стало намного легче», — добавил он.

Когда премьеру задали вопрос о действиях венгерской оппозиции в Европарламенте, Орбан оценил её шаги довольно скептически. «Я бы не стал говорить, что мы любим наших оппонентов. Однако мы не можем ненавидеть наших противников сильнее, чем мы любим нашу страну. Именно так считаем мы, правые, однако левые придерживаются иного мнения», — заявил венгерский лидер.

Орбан имел в виду тот факт, что венгерская оппозиция сговорилась в Европарламенте против кандидатов от его партии «Фидес» и голосовала против них. Однако их план провалился, и депутатов от партии всё равно избрали.

«Мы в «Фидесе» абсолютно уверены в том, что не нужно вредить своим противникам в ущерб своей стране. Они же так не считают», — заявил политик.

Тем не менее Орбан крайне пессимистично оценивает вопрос миграции — центральную тему европейской политики.

«В грядущие десятилетия миграционное давление будет только расти. Численность европейского населения падает, в то время как в таких регионах, как Азия и Африка, наблюдается противоположная тенденция. Из этой ситуации следует необходимость создания гораздо более крепкой системы пограничного контроля. Будут прибывать миллионы, и одной из самых важных наших задач будет защита нашего народа», — подчеркнул Орбан.

«Европейские политики хотят легализовать миграцию, считая это верным решением. Мы придерживаемся иного мнения. Падение численности населения следует решать с помощью лучшей политики рождаемости», — подытожил венгерский лидер.