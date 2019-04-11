Обозреватель Bloomberg: уступками Брюсселю Орбан подрывает единый фронт евроскептиков

Попытки евроскептиков создать объединённый антиимиграционный фронт могут провалится во многом из-за компромиссов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его мнению, несмотря на то что Орбан по-прежнему придерживается жёсткой риторики, он, по всей видимости, готов пойти на уступку Брюсселю по некоторым пунктам. При этом шансы на формирование мощной фракции евроскептиков в ЕС невелики, так как её потенциальных членов беспокоят, прежде всего, их национальные интересы.

«Если вы хотите знать, почему попытки создать объединённый антииммиграционный фронт в рамках следующего состава Европарламента, скорее всего, провалятся, то последите за премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном», — пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

В конце марта правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая является крупнейшим политическим объединением в Европарламенте, приостановила членство партии «Фидес» Орбана. Однако этот шаг был не связан ни с «авторитарными наклонностями» Орбана, ни с его жёсткой антииммиграционной политикой.

Лидер ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер указал на два проступка, которые запустили этот процесс. По его словам, его спровоцировала кампания венгерского правительства против главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, а также давление на Центрально-европейский университет (ЦЕУ), основанный заклятым врагом Орбана миллиардером Джорджем Соросом.

Согласно новому венгерскому закону об образовании, ЦЕУ не имеет права организовывать программы высшего образования по американскому образцу в Будапеште. Вебер предложил компромисс: ЦЕУ продолжит работу в Венгрии и создаст совместную с Мюнхенским техническим университетом программу образования, окончив которую, студенты смогут получить американские и немецкие учёные степени.

Кроме того, Вебер предложил Орбану прекратить нападки на Юнкера и извиниться перед членами ЕНП, однако на этот счёт политики договориться не смогли. В итоге Орбан вновь обрушился на Юнкера, обвинив этого «настоящего социалиста» в брексите и во «вторжении мигрантов». В то же время, судя по всему, венгерский премьер дал согласие на компромисс по ЦЕУ.

«Авторитарные правители вроде Орбана не могут себе позволить изменить свой тон. Их сторонники ждут демонстрации силы, устойчивости под давлением; они ждут демонстрации самостоятельности. Неподатливость в плане риторики — это та черта, которая роднит Орбана с такими политиками, как президент России Владимир Путин или глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Так что было бы неразумно ожидать от Орбана, что он прекратит критиковать Юнкера и начнёт просить прощения, с тем чтобы восстановить «Фидес» в ЕНП», — считает Бершидский.

Тем не менее Орбану не нужно ничего говорить для того, чтобы предпринять более практичный и, судя по всему, полезный шаг: дать ЦЕУ возможность работать в Будапеште приблизительно в том же режиме, как и раньше.

Орбан мог бы полностью порвать с ЕНП и посетить встречу в Милане, которая была организована лидером националистической итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Последний пытается создать сильную евроскептическую фракцию в Европарламенте, объединив националистов, ныне размазанных по четырём различным партийным группам.

Однако венгерский премьер решил этого не делать, как и националисты вроде Качиньского или Марин Ле Пен, которые принадлежат к той же парламентской группе, что и «Лига Севера» Сальвини. При этом даже посетившие встречу националисты отметили, что подобный альянс можно выковать только после, а не до выборов в Европарламент.

И в самом деле, для многих националистов в Германии, Финляндии или Франции такой шаг, как голосование за политическую партию под патронажем итальянцев, абсолютно неприемлем. В то же время для восточных европейцев открытая поддержка Сальвини и его усилий по созданию блока евроскептиков была бы тактической ошибкой.

Относительно недавно вступившие в ЕС страны — особенно те, которые получают от него большую финансовую помощь, — вряд ли могут придерживаться антиэлитарной позиции. Даже если у теоретического «националистического интернационала» был бы шанс получить большинство в Европарламенте, намеренное ухудшение отношений с технократической европейской элитой в связке с традиционными право- и левоцентристскими партиями вряд ли можно было бы назвать здравой идеей.

«Восточноевропейским националистам следует помнить о национальных интересах их стран. В случае с Орбаном национальные интересы делают членство в ЕНП более привлекательной целью, чем присоединение к проекту Сальвини», — отмечает обозреватель.

Даже несмотря на популярность «Лиги» в Италии без правящих партий Восточной Европы любой националистический альянс будет представлять собой группу не слишком влиятельных игроков. Кроме того, лидерам националистов будет довольно легко отказаться от присоединения к этой фракции и после выборов.

«Весь вопрос в том, как будет воспринята уступка Орбана по ЦЕУ. В политическом плане ЕНП сделает правильный выбор, если на неё согласится. На самом же деле ЕНП не требовала от Орбана отказаться от его нелиберальной политики, чтобы принять его обратно. Более принципиальная позиция и требования дополнительных уступок были бы более логичными с точки зрения идеологической чистоты, но они могут оказать услугу проекту Сальвини в том случае, если у Орбана не останется никаких других вариантов», — подводит итог Леонид Бершидский.