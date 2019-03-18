Guardian: венгерский «мини-Трамп» схлестнётся с Брюсселем за «душу Европы»

Хотя в последнее время европейские политики уделяют главное внимание брекситу, некоторые из них считают, что главная опасность для Европейского союза исходит от «мини-Трампа» — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет The Guardian. Как отмечает газета, несмотря на возможное исключение из Европейской народной партии Орбан остаётся олицетворением лидера, стремящегося поставить крест на либеральной демократии и готовящегося вырвать бразды правления из рук Брюсселя на майских выборах.

В последние месяцы основное внимание в дискуссиях о будущем Европы уделяется брекситу, однако некоторые европейские политики опасаются, что гораздо более серьёзная угроза для гармонии на континенте прячется прямо за углом — в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет The Guardian.

У партии Орбана «Фидес» есть две трети голосов в парламенте, что даёт ему карт-бланш на внесение изменений в конституцию и общее реформирование страны. В ранее независимых институтах сидят верные ему люди, а широкая сеть СМИ находится под контролем его «подельников», считает издание.

Однако в то время как страны ЕС (за исключением, возможно, Великобритании) готовятся к майским выборам, которые могут изменить политику на континенте, Орбан собирается взять на себя куда большую роль, чем просто венгерского волевого правителя. Эта неделя может стать решающей как для венгерского лидера, так и для Европейской народной партии (ЕНП), которая раздумывает над вопросом об исключении одного из своих самых противоречивых членов — партии «Фидес».

Для европейских националистов, продолжает The Guardian, Орбан — это герой, воплощение нативистского лидера, стремящегося поставить крест на либеральной политкорректности и агрессивно выступающего за защиту так называемой христианской Европы. Для многих же либералов — а также для некоторых из его предполагаемых союзников в рядах ЕНП — он олицетворяет всё прогнившее, коррумпированное и ужасающее из того, что есть в современной континентальной политике.

«Эра либеральной демократии подходит к концу, — заявил однажды Орбан. — Она уже не способна защитить достоинство людей, обеспечить свободу, гарантировать физическую безопасность, а также сохранить христианскую культуру».

В своих речах венгерский премьер также неоднократно делал акцент на том, что его миссия — это защита его страны и всей Европы от «миграционного зла». «Всё, что помогает остановить миграцию — это хорошо, а всё, что ей способствует — плохо», — не так давно заявил Орбан.

Поклонники и критики Орбана сходятся лишь в одном: они согласны, что премьер стал символом нечто большего, чем просто небольшого европейского государства. По мнению The Guardian, этот человек, по всей видимости, наслаждается всё большей ролью, которую он играет на европейской политической арене.

«Орбан воспринимает себя как большого премьера маленькой страны, которого маленькие лидеры больших стран не любят за то, что он осмеливается говорить правду», — отметил писатель Андраш Вагвёльдьи, общавшийся с Орбаном в конце 80-х. По его словам, уже тогда его «плохо прикрытый эгоизм и жажда власти» привели к тому, что будущий премьер получил прозвище «маленький Нерон».

Вопрос исключения партии «Фидес» из ЕНП будет обсуждаться в среду в Брюсселе. На прошлой неделе, пытаясь смягчить своих критиков, Орбан разразился градом писем с извинениями в адрес тех своих недоброжелателей внутри ЕНП, которых он раньше называл «полезными идиотами». Тем не менее, как отмечает газета, многих это не слишком впечатлило.

Разочаровавшись в Брюсселе, Орбан заключил союз с соседними странами, в частности с Вышеградской группой, в состав которой входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Лидеры этих стран в разной степени недовольны ЕС, и их риторика с течением времени разнится всё меньше.

Учитывая рост поддержки националистических партий в Западной Европе, говорить о новом европейском расколе как о размежевании Запада и Востока означало бы слишком упрощать картину. Тем не менее нельзя отрицать то, что новая волна сильных и волевых националистически настроенных лидеров воспользовалась примером Орбана, чтобы направить своё недовольство против Брюсселя, параллельно концентрируя власть в своих руках.

Из всех региональных лидеров Орбан говорил о битве за будущее Европы наиболее прямолинейно: его цель, по его словам, состоит в том, чтобы на майских выборах установить контроль над всеми европейскими институтами.

В своей речи в пятницу он вопреки своему обыкновению не стал особо критиковать Брюссель и Джорджа Сороса, так как он, возможно, не хотел излишне провоцировать политиков ЕНП накануне принятия решения. Тем не менее Орбан использовал встречу с премьер-министром Польши Матеусом Моравецким для того, чтобы заявить о том, что европейские нелибералы будут держаться вместе.

«Мы готовимся к центрально-европейскому ренессансу сокрушительной власти, — заявил Орбан. — Когда Брюссель нападает на Польшу, это атака на всю Центральную Европу и на нас, венгров».

Евродепутат и бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт обвинил Орбана в том, что его антимиграционная риторика — это всего лишь дымовая завеса для коррупции и кумовства. Тем не менее он согласен с тем, что майские выборы сыграют значительную роль в определении будущего Европы.

«Сможет Европейский союз остаться бастионом свободы, либеральной демократии, надежды, толерантности, основополагающих прав, или же мы станем более авторитарными, коррумпированными, с меньшими правами? — задался вопросом Верхофстадт. — Восход «мини-Трампов» в Центральной и Восточной Европе — это куда более серьёзная угроза, чем брексит. Нам предстоит битва за душу Европы».