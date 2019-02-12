FAZ: Орбан раскритиковал брюссельских бюрократов за «смешение рас»

Европа находится на «историческом перепутье», заявил в преддверии выборов в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал сказать «нет» тем брюссельским бюрократам, которые поддерживают миграцию, а также защитить исторические традиции, сообщает Frankfurter Allgemeine.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настроил своих сторонников на выборы в Европарламент в конце мая с помощью антиевропейских и ксенофобских интонаций. В своём ежегодном послании «О положении страны» он сказал, что континент находится под угрозой.
ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии:Мы должны понять, что Европа находится на историческом перепутье. Между теми, кто по каким бы то ни было причинам поддерживает миграцию. В действительности же они создают страны со смешанными расами. В таких странах историческим традициям наступает конец, и возникает новый мировой порядок.
В своём выступлении Орбан обвинил главного кандидата от европейских социал-демократов Франца Тиммермана в том, что он стал лидером партий, выступающих за миграцию. По словам Орбана, Тиммерман – кандидат родившегося в Венгрии американского миллиардера Джорджа Сороса.
ВИКТОР ОРБАН:Мы должны сказать «нет» тем, кто мнит себя полубогами, и находящимся под их влиянием брюссельским бюрократам, которые кормятся за их счёт и хотят предписывать нам, как и с кем жить и как воспитывать детей.
В Европарламенте партия Орбана «Фидес» входит во фракцию Европейской народной партии (ЕНП) наряду с ХДС и ХСС.
Министерство внутренних дел Украины начало подготовку к обеспечению безопасности стадиона «Олимпийский», где, возможно, состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Об этом сообщила замглавы пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова.
В государственной корпорации «Роскосмос» заявили, что руководство компании в курсе результатов проверки, проведённой Генеральной прокуратурой России на предприятиях отрасли. Там также отметили, что организация приняла все необходимые для наведения порядка меры.
Эксперты портала «Мир квартир» проверили стоимость аренды жилья в 69 крупнейших городах России. По их оценке, средняя плата за наём квартир всех типов за первый квартал 2019 года увеличилась на 3,4%. Об этом сообщает «Российская газета».
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик призвал представителей команд кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского посоревноваться в жиме штанги и гантелей.
Бывший защитник сборной Украины по футболу Артём Федецкий, который на данный момент выступает за львовские «Карпаты», признался, что у него была возможность выступать за команду Российской премьер-лиги (РПЛ).
В Евросоюзе выразили опасение, что Китай получает выгоду из-за затянувшегося брексита, который «парализовал Европу» и отнимает у неё «нервы и деньги». Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера.
Украина в 2018 году передала России 22 человека, в том числе подозреваемого в убийстве гражданина США Пола Хлебникова, главного редактора российского Forbes. Об этом говорится в докладе российского генпрокурора Юрия Чайки.
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Украина владеет высокоточными крылатыми ракетами, способными преодолевать более 1000 км.
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, вышел из тюрьмы в Оренбургской области. Дальнейшую судьбу мужчины будут решать правоохранительные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН.
Решение окружного административного суда Киева о признании противоправными действий Верховной рады при переименовании УПЦ МП будет обжаловано. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.