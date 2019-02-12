FAZ: Орбан раскритиковал брюссельских бюрократов за «смешение рас»

Европа находится на «историческом перепутье», заявил в преддверии выборов в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал сказать «нет» тем брюссельским бюрократам, которые поддерживают миграцию, а также защитить исторические традиции, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настроил своих сторонников на выборы в Европарламент в конце мая с помощью антиевропейских и ксенофобских интонаций. В своём ежегодном послании «О положении страны» он сказал, что континент находится под угрозой.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Мы должны понять, что Европа находится на историческом перепутье. Между теми, кто по каким бы то ни было причинам поддерживает миграцию. В действительности же они создают страны со смешанными расами. В таких странах историческим традициям наступает конец, и возникает новый мировой порядок.

В своём выступлении Орбан обвинил главного кандидата от европейских социал-демократов Франца Тиммермана в том, что он стал лидером партий, выступающих за миграцию. По словам Орбана, Тиммерман – кандидат родившегося в Венгрии американского миллиардера Джорджа Сороса.

ВИКТОР ОРБАН: Мы должны сказать «нет» тем, кто мнит себя полубогами, и находящимся под их влиянием брюссельским бюрократам, которые кормятся за их счёт и хотят предписывать нам, как и с кем жить и как воспитывать детей.

В Европарламенте партия Орбана «Фидес» входит во фракцию Европейской народной партии (ЕНП) наряду с ХДС и ХСС.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2019 года.