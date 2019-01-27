Guardian: видные интеллектуалы призвали спасти Европу от распада

Группа известных историков, писателей и лауреатов Нобелевской премии выступила с предупреждением о «новой угрозе», с которой сталкивается современная Европа. В своём обращении они призывают защитить либеральные ценности континента от надвигающейся волны популистских и националистических движений, пишет The Guardian.

На фоне грядущего брексита и усиления националистических настроений либеральные ценности в Европе сталкиваются с «невиданной с 1930-х годов» угрозой. С таким предупреждением выступили 30 «ведущих интеллектуалов» из разных уголков мира, пишет The Guardian.

Черновик манифеста был написан французским философом Бернаром-Анри Леви. Среди подписантов американская журналистка Энн Аппельбаум, британские писатели Йен Макьюэн и Салман Рушди, историк Саймон Шама и лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексеевич, Герта Мюллер, Орхан Памук и Эльфрида Елинек.

В их послании говорится: «Мы должны отстаивать идею, которую олицетворяет Европа. В противном случае её на наших глазах захлестнут волны популизма. В ответ на стремительное наступление национализма и идентитаризма нам необходимо заново раскрыть в себе дух политической активности или смириться с тем, что неприязнь и ненависть окутают и поглотят нас».

Группа настаивает, что после победы над фашизмом и падения Берлинской стены на континенте разворачивается новая борьба за цивилизацию. По их словам, победа «разрушителей», то есть популистского движения, на выборах в Европарламент обернётся «позором для тех, кто все ещё верит в наследие Эразма Роттердамского, Данте, Гёте и Коменского; пренебрежением к интеллекту и культуре; взрывным ростом ксенофобии и антисемитизма; катастрофой».

«Брошенная в одиночестве за Ла-Маншем и Атлантикой двумя величайшими союзниками (Великобританией и США. — ИноТВ), которые в прошлом веке дважды спасли её от самоубийства, уязвимая перед всё более открытыми манипуляциями хозяина Кремля Европа, как идея, как воля и образ, распадается на наших глазах», — сетуют авторы обращения.

Между тем, несмотря на её ошибки, просчёты и «периодическое проявление трусости» Европа «остаётся вторым домом для каждого свободного мужчины и женщины на планете». Но не стоит ожидать, что континент объединится сам по себе, подчёркивают подписанты.

По их словам, у проевропейски настроенных людей «не остаётся выбора». «Мы должны возвестить о поджигателях души и духа от Парижа до Рима, с остановками в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене или Варшаве, которые затеяли опасную игру с нашими свободами», — отмечают авторы.

Большинство экспертов прогнозируют, что на грядущих выборах в ЕС, в которых не будет участвовать Великобритания, вырастет поддержка популистских, националистических или антиимигрантских партий. Многие из них уже одержали победу на национальных выборах, в то время как традиционно господствующие в Европе центристы утрачивают былые позиции, обращает внимание The Guardian.