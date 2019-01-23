Telegraph: Меркель и Макрон приближают к реальности «странную фантазию» об армии ЕС

Главы Франции и Германии встретились в Ахене, чтобы обновить договор о дружбе 1963 года. Но другой важной темой стала «общая военная культура», которая должна способствовать созданию европейских Вооружённых сил, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, постепенная реализация этой идеи лишь подтверждает, что ЕС намерен расширять своё влияние и что Британия поступает правильно, отказываясь от членства в организации.

Немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон не отправились в Давос. Вместо этого они встретились в приграничном городе Ахене, который имеет важное символическое значение для обоих лидеров, потому как именно здесь находился трон Карла Великого и затем императоров Священной римской империи, пишет в своей редакционной колонке The Daily Telegraph.

По словам издания, Макрон и Меркель приехали сюда, чтобы внести обновления в Елисейский договор 1963 года, который закрепил послевоенное примирение Франции и Германии. С тех пор Европа развивалась в соответствии с курсом, установленным обеими странами.

Но главы государств не ограничились соглашением о французско-немецкой дружбе. Они пообещали развивать «общую военную культуру», которая, по словам Меркель, может «способствовать созданию европейской армии».

«Учитывая историю этих стран, укрепление их сотрудничества не встретит возражения по эту сторону Ла-Манша. Но использование этого альянса в качестве прототипа армии ЕС — это ещё один пример увеличения влияния (европейского блока. — ИноТВ), из-за которого Соединённое Королевство дальше не может оставаться членом ЕС», — подчёркивает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что первоначально идея о единой европейской армии постоянно преподносилась как «фантазия евроскептиков», призванная убедить избирателей поддержать брексит. Но как показало время, эти опасения лишь подтвердились. Пусть реализация проекта пока вызывает определённые сомнения, учитывая нежелание Берлина тратить деньги на оборону и враждебное отношение к инициативе популистов в обеих странах.

«Тем не менее существует опасение, что сделка Терезы Мэй по брекситу не обеспечивает интересы безопасности Великобритании, о чём недавно заявил бывший глава MI6 сэр Ричард Дирлав. Возможно, мы потратили слишком много времени, беспокоясь о будущих торговых отношениях, и уделяли слишком мало внимания тому, чтобы отношения в сфере обороны с нашими надежными партнёрами не были подорваны», — заключает The Daily Telegraph.