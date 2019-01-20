Sky News: политика Мэй по брекситу завела Великобританию в тупик

Пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит запасной план по брекситу, в Лейбористской партии всё активнее звучат призывы к проведению повторного референдума, сообщает Sky News. При этом, как сообщает телеканал, вопрос выхода страны из ЕС продолжает разделять британцев.

Пока премьер-министр разрабатывает запасной план по выходу Великобритании из ЕС в своей резиденции Чекерс, в Лейбористской партии заявляют, что он должен оставаться открытым для проведения ещё одного референдума.



По словам министра теневого кабинета по вопросам брексита Кира Стармера, идею народного голосования поддерживают его партия и профсоюзы. Он выступил с речью после появления сообщений о том, что теневое правительство неофициально считает, что проведение всеобщих выборов может стать выходом из тупика в вопросе о брексите. С репортажем корреспондент Sky News Ник Мартин.



Теневой министр по вопросам брексита вновь решился на то, на что до сих пор не может отважиться Джереми Корбин, а именно поддержал второй референдум.



КИР СТАРМЕР, теневой министр по вопросам брексита: Лейбористская партия должна поддержать все варианты, являющиеся предметом обсуждения, в том числе кампанию в пользу проведения голосования, мы взяли на себя это обязательство.



НИК МАРТИН, корреспондент Sky News: В настоящий момент лейбористы находятся под давлением из-за необходимости разъяснить позицию своей партии по вопросу брексита. И оказываясь всё ближе к тому, чтобы поддержать повторный референдум, они в то же время осознают, что это сулит им немало трудностей.



По словам Кира Стармера, в настоящий момент все зависит от Терезы Мэй, а не от лейбористов.



КИР СТАРМЕР: На самом деле вопрос в том, почему премьер-министр хочет установить предельные уступки. И это то, что должно произойти, именно это сдерживает весь процесс. Мы с Джереми Корбином хотим, чтобы переговоры продвигались. Но это невозможно, если премьер-министр просто говорит, что повторит все те же уступки, которых придерживалась последние два года, но у неё совершенно ничего не получается.



Премьер-министр проведёт выходные за подготовкой к возвращению в палату общин. Но у согласованной ею сделки, похоже, нет шансов.



Это связано с тем, что у Мэй почти не осталось времени. До 29 марта, когда, как запланировано, страна покинет ЕС, остаётся всего 49 рабочих дней. А 29 января, как ожидается, в парламенте состоится голосование по запасному плану, подготовленному Мэй.



Тем не менее некоторые считают, что в Великобритании пройдут внеочередные выборы, датой которых возможно станет 28 февраля. Однако прежде две трети членов парламента должны поддержать проведение выборов, а затем этот вопрос будет вынесен на голосование в парламенте. Оно должно состояться за 25 дней до выборов, а значит премьер-министру будет необходимо объявить о нём до четверга.



Что касается второго референдума, по словам правительства, на его организацию потребуется более года, так что он может пройти не раньше начала 2020 года. Однако противники брексита с этим не согласны.



ПИТЕР КЕЛЛНЕР, журналист и социолог: Я не думаю, что британцы хотят проведения всеобщих выборов, как и, честно говоря, этого не хотят члены парламента от Консервативной партии. Мне кажется, едва ли кто-то из них захочет идти на ещё одни выборы во главе с таким лидером, как Тереза Мэй. Как минимум потому что она совсем неважно показала себя в ходе кампании перед последними выборами полтора года назад.



В Бирмингеме, чьи жители разошлись во мнении по вопросу брексита, мы узнали у людей, что, по их мнению, станет следующим шагом.



Первая жительница Бирмингема: Я считаю, что наилучший вариант — прежде всего уважать мнение людей. Проведение референдума не очень отвечает демократии. Так что я думаю, лучше уважать мнение людей и просто выйти из ЕС.



Второй житель Бирмингема: Что ж, лично я считаю, что лучше всего согласиться на брексит без сделки.



Третий житель Бирмингема: Мне кажется, что лучше всего провести всеобщие выборы, потому что люди сыты по горло, нам нужны перемены.



Тереза Мэй обнародует свой новый план в понедельник, позже его обсудят и поставят на голосование. Тупик затягивается, а вариантов остаётся всё меньше.



Ник Мартин, Sky News.



Дата выхода в эфир 20 января 2019 года.