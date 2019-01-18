Welt: в вопросе брексита Брюссель беспомощен — надежда лишь на второй референдум

После того как британский парламент «пинком отправил на свалку» соглашение по брекситу, Брюссель настаивает на том, чтобы Лондон, наконец, определился, чего хочет. Как пишет немецкая газета Die Welt, ЕС не готов на новые уступки, и ему остаётся надеяться только на второй референдум и отмену брексита. Однако Европа уже ничего не может сделать и вынуждена беспомощно наблюдать и пытаться сохранять спокойствие.

Брюссель надеется на второй референдум в Великобритании — но может лишь беспомощно наблюдать за развитием событий, пишет немецкая газета Die Welt.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер за последнее время обсудил с представителями практически каждой страны ЕС, как должна развиваться ситуация, однако «возможности Евросоюза ограничены, если не сказать «стремятся к нулю», отмечает издание. Британский парламент не просто вежливо отказался от соглашения о выходе — он «презрительным пинком» отправил соглашение «на свалку», подчёркивает Die Welt. Великобритания превзошла худшие опасения Брюсселя.

По словам главного пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, на данный момент не осталось «ничего, что ещё мог бы сделать ЕС». Это говорит о глубокой растерянности Брюсселя, отмечает немецкая газета. Для всех ясно: сейчас ход должна сделать Великобритания. Страны ЕС и Европарламент требуют, чтобы Лондон наконец сказал, чего хочет.

Опасность нерегулируемого выхода сейчас велика, как никогда — это не вызывает сомнений ни у кого в Брюсселе. В то же время, надежды достичь соглашения ещё не угасли окончательно. Не в последнюю очередь это связано с усилиями Брюсселя, направленными на то, чтобы сохранить сплочённость остальных 27 стран ЕС и не допустить новых разногласий — в условиях грозящего хаоса это было бы фатально, утверждает автор статьи. Поэтому Юнкер сейчас так ревностно борется за солидарность среди глав стран ЕС.

В Брюсселе рассчитывали на то, что при двух-трёх десятках голосов против соглашения по брекситу ещё можно будет вести соответствующие переговоры, на несколько недель отложить предполагаемую дату выхода Великобритании и добиться уступок со стороны других депутатов. Однако истинные масштабы непринятия соглашения в британском парламенте практически уничтожили договор, на который было потрачено столько усилий.

Страны ЕС, Еврокомиссия и Европарламент, по большей части, сходятся в том, что необходимо предотвратить брексит без соглашения. В то же время ясно, что 29 марта не может произойти ничего иного, кроме «жёсткого брексита». На другие варианты просто не хватит времени, поясняет издание.

Значит, решение всё же нужно отложить? Однако тут встаёт вопрос о целесообразности такого подхода, потому что больше, чем на три месяца, отсрочки всё равно не добиться — если британцы не пожелают участвовать в выборах в Европарламент в мае. При этом нет оснований полагать, что за три месяца удастся найти решение, которого не смогли отыскать за полтора года, отмечает Die Welt.

Проблема с дальнейшими переговорами ещё и в том, что ЕС теперь не обойдётся новыми уступками — в конце концов, британский парламент своим яростным «нет» за 70 дней до брексита дал понять, что готов на крайности, считает автор статьи. Между тем, ЕС не может или не хочет выполнить существенные британские требования, не вызывая разлада в собственных рядах. Если Лондон получит особые права, того же при первой удобной возможности начнут требовать не только третьи государства, такие, как Швейцария, но и многие страны в составе ЕС.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барньер придерживается мнения, что отвергнутое соглашение было наилучшим компромиссом. Иными словами, другого решения нет. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже, хотя и не напрямую, отказался от идеи новых уступок Великобритании — «потому что мы уже зашли так далеко, как могли».

Некоторые надежды в Брюсселе возлагают на второй референдум или полный отказ от брексита, пишет Die Welt. В конце концов, Тереза Мэй поставила ультиматум: или эта сделка, или никакого брексита. Поэтому в первую очередь социал-демократы и зелёные требуют в Европарламенте, чтобы вопрос о выходе Великобритании был ещё раз представлен на всенародное рассмотрение.

Приверженец «жёсткого брексита» Найджел Фарадж считает это оскорбительным. ЕС хочет тянуть так долго, пока результаты наконец не начнут подходить. Британцы же известны своим спокойным взглядом на вещи — но «если слишком сильно на них надавить, они становятся, как рычащий лев».

Второй референдум, по прогнозу Фараджа, завершится тем, что за выход из ЕС проголосует ещё больше людей. При этом Брюссель может лишь беспомощно наблюдать, ждать и сохранять спокойствие. До брексита остаётся ещё десять недель, напоминает Die Welt.