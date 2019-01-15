Independent: «беспрецедентная неопределённость» — из-за брексита британские фирмы резко теряют в цене

Только из-за голосования по выходу Соединённого Королевства из ЕС рыночная стоимость британских компаний упала сразу на 16%, сообщает The Independent со ссылкой на результаты последнего исследования Бристольского университета. «Мы ожидаем такую же динамику, если не будет сделки по брекситу: из-за этой затянувшейся неопределённости стоимость британских фирм, скорее всего, снизится ещё больше», — предупредил руководитель исследовательской группы.
Согласно результатам нового исследования, из-за референдума о выходе Соединённого Королевства из состава Европейского союза рыночная стоимость британских компаний упала сразу на 16%, сообщает The Independent.
Учёные Бристольского университета использовали биржевые сводки 297 британских фирм во время кампании по подготовке к голосованию по брекситу, чтобы оценить финансовые последствия выхода Великобритании из ЕС, пишет издание.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что самое негативное воздействие референдум по беркситу оказал на компании, которые ведут свою деятельность преимущественно в Великобритании, отмечает The Independent.
Сильнее же всего голосование по выходу Соединённого Королевства из состава Европейского союза «ударило» по компаниям, которые заняты в финансовом и ориентированном на потребителя секторах, уточняет британская газета.
«Результаты референдума положили начало периоду беспрецедентной политической неопределённости: компаниям сложно заниматься планированием, инвестиции заморожены, а потребители сокращают расходы, — цитирует The Independent руководителя исследования доктора Петра Корчака. — В конечном счёте экономика замедляется, пока все ждут, что же произойдёт».
«Мы ожидаем такую же динамику, если не будет сделки по брекситу. Из-за этой затянувшейся неопределённости рыночная стоимость британских компаний, скорее всего, снизиться ещё больше», — предупредил Корчак.
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