Guardian: Европа не верит в успех Мэй и готова отложить брексит до июля

Брюссель не верит, что Великобритании удастся выйти из ЕС 29 марта этого года, и готов отложить брексит как минимум до июля 2019 года, передаёт The Guardian. Кроме того, по словам источника издания в европейском правительстве, там рассматривают возможность проведения повторных переговоров по условиям брексита.

Евросоюз готовится отложить брексит по крайней мере до июля этого года, так как там сочли, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удастся добиться одобрения парламентом своей сделки, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве ЕС.



По данным издания, учитывая недовольство условиями сделки по брекситу в Великобритании, Брюссель предполагает, что страна не сможет покинуть ряды союза в назначенный срок, 29 марта 2019 года, и ждёт, что Лондон попросит продлить срок, установленный статьёй 50 договора о Европейском союзе.



Предполагается, что сразу после получения соответствующего запроса президент Европейского совета Дональд Туск созовёт специальный саммит лидеров стран ЕС. При этом срок продления переговоров будет зависеть от причин, названных для этого Мэй. Откладывание брексита до июля, как ожидается, должно стать первым шагом, который позволит предоставить Мэй больше времени пересмотр и получение одобрения сделки.



«Если премьер-министр уцелеет и сообщит нам о том, что ей нужно больше времени на то, чтобы парламент проголосовал за сделку, ей предложат техническое продление до июля», — отметил источник издания.



Кроме того, он сообщил, что позже ЕС может предложить повторно отложить брексит, если в Великобритании решат провести выборы или второй референдум.



Однако подчёркивается, что Брюссель будет прислушиваться к мнению Мэй и руководствоваться рекомендациями премьер-министра относительно дальнейших действий, в случае если она потерпит поражение в парламенте. Кроме того, там готовы вновь обсудить условия брексита.



«Лидеры стран ЕС понимают намного больше, чем люди думают — они видят, что происходит в Великобритании, и они не верят, что торговую сделку возможно согласовать быстро, потому что неясно, чего хочет британское правительство», — приводит The Guardian слова своего источника в правительстве европейском.



Тем не менее в правительстве ЕС отрицают, что переговоры с Великобританией о продлении срока, утверждённого в статье 50, уже начались, о чём сообщалось на прошлой неделе.