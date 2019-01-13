Guardian: референдумом по брекситу Кэмерон попытался «уничтожить кольцо», но отдал Шир на поругание оркам

Референдум 2016 года обрёк Великобританию на хаос, найти выход из которого британские политики в настоящий момент не способны, пишет журналистка Марина Хайд в The Guardian. По её словам, на следующей неделе сделка по выходу из ЕС Терезы Мэй будет отвергнута парламентом, однако запасной план премьер-министра не предлагает ничего вразумительного.

Со дня возвращения с рождественских каникул парламента Великобритании, «загнивающего острова, единственная реальная возможность выбраться с которого — запачканная кровью кабина, билет на которую тебе хочет продать Крис Грэйлинг*», прошла неделя. При этом для того чтобы описать, насколько «вдохновляющей» была эта неделя, автор статьи в The Guardian журналистка Марина Хайд напоминает о споре спикера палаты общин Джона Беркоу и парламентария Адама Холлоуэя.



«В последние несколько месяцев мы все заметили в вашей машине стикер против брексита. Нет, это серьёзный вопрос. Ездили ли вы на этой машине с этим стикером?» — потребовал объяснений на заседании в среду Холлоуэй.



«Этот стикер на тему брексита приклеен на ветровое стекло или на саму машину моей жены! Да!» — ответил Беркоу.



Парламентское обсуждение стикера на машине жены спикера нижней палаты парламента заставляет Хайд удивляться, каким образом вся Великобритания на протяжении по меньшей мере десятилетия «надевала собственные штаны и выходила из дома», не говоря уже о прежних победах и достижениях.



Однако журналистка отмечает, что это не сравнится с возможным решением Великобритании всё-таки при помощи баллистических ракет Trident забить треть британских овец, как предлагает Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, для того чтобы после брексита сохранить целостность рынка.



А пока премьер-министр Тереза Мэй требует объяснений перед парламентом от Беркоу**. Поправка парламентария Доминика Грива означает, что когда на следующей неделе парламент проголосует против сделки по брекситу, у Мэй будет три дня на то, чтобы рассказать членам палаты общин о своём запасном плане. Однако, по словам Мэй, на его обсуждение выделят лишь 90 минут.



Однако запасной план Мэй предлагает людям разнообразные консервы и контактные данные британского телеведущего и эксперта по выживанию в условиях дикой природы Рэя Мирса. Потому что позиция Мэй такова: либо плохая сделка, либо никакой. Тем не менее, Хайд отмечает, что даже выход из ЕС без сделки лучше, чем тот план, который согласовала премьер-министр.



Мэй полагает, что настало время обратиться к сторонникам брексита в Лейбористской партии, по прошествии 19 месяцев с «выборов, заслуживающих премии Дарвина». Как отмечает Хайд, это всё равно что она ждала бы до февраля 2020 года, чтобы пожелать сборной Англии удачи на ЧМ-2018 в России.



«На данный момент она остаётся комичным персонажем, который приставляет пистолет к своей же голове и предупреждает: «Один неверный шаг — и я стреляю», даже когда отсчёт на так безрассудно установленном ею же таймере подходит к нулю», — отзывается о Мэй автор статьи.



На фоне подобного хаоса предложения о создании временного правительства национального единства вызывает невольный смех, отмечает Хайд. По её мнению, это всё равно что предполагать, что Мордору пошли бы на пользу несколько месяцев технократии. Что касается «самопровозглашённого Фродо» бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, сложно оценить, какими бедствиями обернулся его план по уничтожению кольца, но одно очевидно: «Шир сейчас — главным образом публичный дом орков».



Нынешняя обстановка в Великобритании свидетельствует о том, что политики не справляются со своей работой. Дэвид Кэмерон выбрал короткий путь к лёгкой жизни. Британцам ещё долго предстоит жить с последствиями его решения, а сам Кэмерон поспешил отстраниться и сесть за написание мемуаров, пишет Марина Хайд в The Guardian. В случае если работа над книгой не пойдёт, она советует бывшему премьер-министру пойти смотрителем в отель в скалистых горах Колорадо и попробовать дописать автобиографию там***.



* Готовясь к брекситу без сделки, министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг заключил многомиллионный контракт на предоставление дополнительных паромов для связи Великобритании с материком бельгийской компании, в распоряжении которой нет ни одного корабля (прим. — ИноТВ).



** На заседании в среду спикер палаты общин Джон Беркоу позволил парламентариям проголосовать за принятие поправки, предложенной членом парламента Домиником Гривом (прим. — ИноТВ).



*** Главный герой фильма режиссёра Стэнли Кубрика «Сияние» приехал в отель в Колорадо, чтобы поработать там смотрителем и написать собственную книгу (прим. — ИноТВ).