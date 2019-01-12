Independent сравнил брексит с распадом СССР: такое же ощущение неопределённости и потери контроля

В настоящее время Великобританию окутало то же чувство неопределённости, что царило в СССР накануне распада страны и США после президентских выборов 2000 года, пишет британская журналистка Мэри Дежевски в The Independent. При этом Дежевски отмечает, что никто сейчас не в силах предсказать будущее Великобритании, однако очевидно, что брексит изменит страну навсегда.

После референдума, прошедшего в июне 2016 года, Великобритания столкнулась с чем-то совершенно новым для себя: обстановка как в парламенте, так и вне его стен накалилась до предела, пишет международный корреспондент The Independent Мэри Дежевски. По её словам, причина колоссального роста напряжённости в стране кроется в приближающемся парламентском голосовании по соглашению о брексите, которое, как ожидается, состоится уже на следующей неделе.

Однако до сих пор никто не знает, к чему же в конечном итоге приведёт референдум по брекситу: будет ли одобрена сделка с ЕС, или будет проведён «народный референдум» или внеочередные выборы, а, может, будет сформировано правительство национального единства.

Дежевски отмечает, что это весьма некомфортное состояние для любой страны, особенно для Великобритании, некогда позиционировавшей себя в качестве «образца солидарности». Так, в то время как одни воспринимают брексит «волнующим опытом, сулящим беспрецедентные возможности», другие относятся к выходу Великобритании из ЕС скорее как игре с огнём. Тем не менее журналистка призывает британцев не отрицать очевидное — 29 марта 2019 года станет «поворотным моментом для национальной истории».

Автор статьи, будучи международным корреспондентом, стала свидетельницей двух подобных поворотных моментов: распад СССР и президентские выборы в США в 2000 году. Дежевски отмечает, что, несмотря на большое количество различий, с брекситом эти события объединяют несколько важнейших особенностей.

Так, все три сопровождаются разделением общества и воцарением лихорадочной атмосферы. Однако, в первую очередь, распад СССР, выборы в США 2000 года и брексит объединяет чувство всеобъемлющей неопределённости, потери контроля над ситуацией тогда, когда на кону стоит судьба страны.

Несмотря на слова Дежевски о том, что Советский Союз был обречён, в какие-то моменты казалось, что возможны и другие варианты развития событий и что будущее страны висит на волоске.

То же чувство неопределённости, по словам журналистки, окутало американцев и после президентских выборов в 2000 году. Тогда на протяжении месяца с момента голосования до вынесения решения Верховным судом США о прекращении дальнейших пересчётов голосов и признании последнего подсчёта окончательным «вся политическая жизнь была приостановлена; царила неопределенность».

При этом суд до последнего колебался. Президентом США вместо Джорджа Буша — младшего мог стать Альберт Гор. И остаётся лишь догадываться, какой была бы его реакция на события 11 сентября, был бы избран Барак Обама, не говоря уже о Дональде Трампе.

Что же касается Великобритании, в стране всё чаще говорят о том, что премьер-министр Тереза Мэй утратила контроль над правительством и парламентом. Единственным положительным обстоятельством на фоне воцарившегося хаоса Дежевски называет тот факт, что последний вновь заявил о себе. Однако на деле это заключается в противостоянии «воли народа», выраженной в ходе референдума 2016 года, замечает она.

Тем не менее до сих пор никто не знает, должны ли британские парламентарии последовать этой воле, или им следует принимать решение, исходя из собственного представления о национальных интересах.

Вместе с тем несколько членов парламента предположили, что возможным выходом из тупика, в который зашли в палате общин, могло бы стать «пробное голосование». В этой связи автор статьи вспоминает об использовании подобного опыта в Верховном Совете СССР. С одной стороны, оно было вызвано желанием повлиять на исход голосования. Однако с другой стороны это помогало принимать политические и экономические решения в то время, когда «законодательная власть была раздроблена, но процесс перемен всё же шёл».

Дежевски полагает, что это похоже на ту ситуацию, в которой сейчас оказалась Великобритания. Внезапно те принципы британской конституционной системы, которые долгое время считались неизменными, начиная с передачи центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти, заканчивая партийной политикой, пересматриваются.

При таком раскладе, отмечает автор, вряд ли кто-то решится с уверенностью сказать, что Великобритания останется той же страной через 10, 20 или 50 лет. Однако вне зависимости от исхода предстоящего голосования в парламенте, в долгосрочной перспективе на карте будет стоять «сам характер страны».

В Великобритании всё больше магазинов снимают флаги ЕС, а описание товара «европейский» для получения преимущества на рынке встречается всё реже. Тем не менее как бы ни закончился этот спор, отмечает Мэри Дежевски в своей статье для The Independent, страна изменится навсегда.