Washington Post: даже благоприятный брексит ослабит безопасность Европы

Выход Великобритании из ЕС будет иметь негативные последствия для европейской безопасности, пишет The Washington Post. По словам издания, даже если Брюсселю и Лондону придут к полному согласию по брекситу, под угрозой окажутся их контртеррористическое сотрудничество и единство в вопросе санкций.

«Британцы, голосовавшие за выход из ЕС, совершили этот выбор не потому, что они хотели упростить перемещение террористов и контрабандистов через Ла-Манш. Они также не выступали за ослабление санкций против России или за снижение трат на Вооружённые силы», — пишет The Washington Post.

Тем менее политики и аналитики опасаются, что после брексита безопасность Европы серьёзно пострадает. Даже при «самых благоприятных сценариях» развода Соединённого Королевства с Брюсселем, отмечает издание.

Сразу после оглашения итогов референдума по брекситу британские власти подчёркивали, что они покидают ЕС, но не Европу. Премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что вопросы безопасности не станут разменной монетой на переговорах с блоком.

Лондон также подтвердил своё активное участие в НАТО, в которое входят многие члены ЕС. А британские законодатели попытались адаптировать правила европейской организации, чтобы в целом сохранить статус-кво во многих вопросах безопасности.

Но по мнению многих европейских лидеров, Британия не может просто делать вид, что брексит не коснулся сферы безопасности. Они утверждают, что выход из клуба должен влечь за собой потерю даваемых им преимуществ, пусть даже ценой проигрыша других участников ЕС.

Последствия брексита так или иначе затронут все британо-европейские отношения в области безопасности. Но, вероятно, наиболее явно они отразятся на сотрудничестве правоохранительных органов и контртеррористических ведомств, полагает издание.

В настоящим момент британские службы имеют доступ к базам данных ЕС, чтобы установить личность людей при пересечении границы или при проверке автотранспорта. После терактов 2015 года обмен информацией значительно возрос, что помогло предотвратить новые нападения. В 2017 году только к одной из этих баз, Шенгенской информационной системе, представители МВД Соединённого Королевства обращались 539 миллионов раз.

Британские власти говорят, что хотят сохранить существующую структуру в силе даже после выхода из ЕС. Но европейские правоохранительные агентства считают, что рискуют нарушить законы собственных стран, если после 29 марта будут делиться информацией с Лондоном в том же объёме, что и с членами европейского блока.

Брексит, наверное, также ударит по единству ЕС в международных отношениях. Соединённое Королевство — ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН — долгое время определяла роль Европы в мире. Британские дипломаты хвастают, что они выполняют две трети работы при формировании санкционной политики европейского блока.

Вероятно, Британия останется ярой сторонницей санкций. Но её представители не смогут

присутствовать в комнате, когда ЕС будет принимать решения по санкциям. Это означает, что в каких-то случаях Брюссель может занять более мягкую позицию. И санкционные режимы могут оказаться менее эффективными без единства Лондона и европейского блока.

«Мы просто считаем, что санкции необходимы. И нам будет не хватать Соединённого Королевства. Потому что в результате станет меньше стран, которые будут противостоять российской политике», — признаётся министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

После голосования по брекситу Британия увеличивает траты на оборону. Но любой экономический удар, который вызовет выход страны из ЕС, приведёт к сокращению числа её танков и солдат.

Возможно, лучшую оценку негативному воздействию брексита на безопасность дают «противники Европы». Пользуясь подвернувшейся возможность, они призывают обе стороны к как можно более «жёсткому разводу», обращает внимание издание.

Примером этому служит недавняя пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что Мэй должна исполнить «волю народа, высказанную на референдуме, или это тогда вообще не референдум», напоминает The Washington Post.