Telegraph: британский министр отчитала Юнкера за «ужасное обращение» с женщинами

В интервью The Daily Telegraph министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд раскритиковала Жан-Клода Юнкера за «ужасное» поведение на саммите ЕС. По её словам, «странное и неприятное» обращение главы Еврокомиссии с женщинами, включая главу британского правительства Терезу Мэй, заслуживает порицания.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ведёт себя с женщинами «ужасно» и заслуживает того, чтобы на него подали официальную жалобу. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказала министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд.

Она пояснила, что имеет в виду снимки с недавнего саммита, во время которого Юнкер «грубо обращался» с Терезой Мэй. «Он отвратителен. У меня вызвало беспокойство то, как он держит премьер-министра на тех фотографиях. Мне это не понравилось», — призналась Радд.

Министр также прокомментировала ещё один «неприятный и странный» инцидент с участием Юнкера. А именно то, как он взлохматил волосы встречавшей его заместительницы шефа протокола Еврокомиссии Перниллы Сйолин.

«Это несуразно. Я к тому, что если бы подобное произошло в нашем парламенте, то, надеюсь, последовала бы формальная жалоба», — подчеркнула Радд.

Министр также вспомнила, что во время поездок в ЕС она всячески избегала «медвежьей хватки» местных чиновников. По её словам, все комиссары европейского блока обожают «крепко обниматься».