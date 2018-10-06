Guardian: Юнкер отчитал британские СМИ и призвал ограничить свободу прессы

В свежем интервью Жан-Клод Юнкер признался, что не будет скучать по прессе Великобритании после выхода страны из ЕС. Глава Еврокомиссии, которого неоднократно обвиняли в пристрастии к спиртным напиткам, а его отца — в симпатиях к Гитлеру, также посетовал на вмешательство журналистов в частную жизнь политиков, пишет The Guardian.

Жан-Клод Юнкер предложил ограничить свободу прессы и обвинил СМИ Великобритании в «попрании базовых прав» политических фигур. Такое заявление председатель Еврокомиссии сделал во время недавнего «откровенного интервью» о ходе переговоров по брекситу, пишет The Guardian.

По словам издания, 63-летний чиновник ЕС нередко подвергался нападкам со стороны журналистов. Юнкера обвиняли в пристрастии к спиртным напиткам. Кроме того, его отца, «вынужденного» воевать на стороне Вермахта после нацистского вторжения в Люксембург, британские газеты «ошибочно» называли сторонником Адольфа Гитлера.

Не так давно некоторые заподозрили, что глава Еврокомиссии был пьяным на саммите НАТО в Брюсселе. На видео со встречи видно, что политик не мог передвигаться самостоятельно. Его пресс-секретарь списала случившееся на приступ ишиаса. Сам Юнкер также попросил проявить «уважение» к вопросам о его здоровье, напоминает The Guardian.

В беседе с австрийскими журналистами политик заявил, что намерен заключить сделку с Терезой Мэй по брекситу. При этом, по его признанию, он не будет сожалеть о том, что СМИ Соединённого Королевства станут менее заметной силой в Брюсселе.

«Учитывая, что собой представляет британская пресса, я не буду по ней скучать, — заверил Юнкер. — Отчасти потому, что они совсем не уважают базовые права политических деятелей. У свободы прессы есть свои пределы… Нельзя портить людям частную жизнь».

Политик также раскритиковал экс-премьера министра Британии Дэвида Кэмерона, который не позволил ему вмешиваться в предвыборную кампанию перед референдумом о выходе страны из ЕС. По его словам, он жалеет, что Еврокомиссия «не стала этого делать из-за желания британцев».

Вместе с тем Юнкер выразил оптимизм относительно хода переговоров по брекситу: «У меня есть причины считать, что в последние дни потенциал примирения между обеими сторонами увеличился. Но невозможно предсказать, что нам удастся закончить в октябре. В противном случае мы завершим переговоры в ноябре».

При этом глава Еврокомиссии отказался комментировать возможность отмены брексита, учитывая разлад в британском правительстве и парламенте по этому вопросу. По его словам, он не собирается лезть во внутренние споры британского кабинета министров, где ситуация уже и так «достаточно запутанна».