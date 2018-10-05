Le Nouvel Observateur: Юнкер вызвал гнев Сальвини, сравнив Италию с Грецией
Министр внутренних дел Италии и глава крайне-правой партии «Лига» обрушился с критикой на председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, раскритиковавшего проект итальянского бюджета, и пригрозил потребовать от него возмещения ущерба, cсообщает Le Nouvel Observateur.
«Слова и угрозы Юнкера и других европейских бюрократов продолжают увеличивать спрэд* с целью атаки на итальянское правительство и экономику? Мы готовы потребовать возмещения ущерба»? — написал Сальвини в своём аккаунте в Twitter.
После того, как Италия представила проект государственного бюджета на три ближайших года с дефицитом в размере 2,4% ВВП вместо планировавшихся ранее 1,6%, разница в доходности итальянских и немецких государственных облигаций начала стремительно расти, сообщает издание.
В глазах Сальвини, вина Юнкера состоит в том, что он сравнил Италию с Грецией. «Я не хотел бы, чтобы после разрешения труднейшего кризиса в Греции, мы оказались в ситуации нового греческого кризиса, на этот раз в Италии», — заявил Юнкер, добавив, что необходимо не допустить того, чтобы Италия требовала особых условий, что может привести к краху евро.
Выступая на итальянском телевидении, Маттео Сальвини выбрал ещё более жёсткий тон по отношению к главе Еврокомиссии, намекнув на приписываемое ему пристрастие к алкоголю: «Я разговариваю только с трезвыми людьми, которые не делают сравнений, не выдерживающих критики».
Как сообщается, в защиту Юнкера выступил европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси, назвавший итальянское правительство «явно евроскептичным и ксенофобским». Он также отметил, что проект итальянского бюджета нарушает правила, одинаковые для всех.
Как замечает издание, эти заявления вписываются в длинную череду «жёстких обменов репликами» последних дней между Италией и Брюсселем.
*Спрэд — разница между доходностью итальянских и немецких государственных облигаций — прим. ИноТВ
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