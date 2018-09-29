Обозреватель Independent: Сальвини — это Понтий Пилат современности, но остальные в Европе не лучше

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, как и Понтий Пилат, «отказывается брать на себя ответственность, не признаёт своей вины, он жесток и бездушен», пишет обозреватель The Independent Шон О’Грэйди. Однако и Европу, по его словам, можно назвать Понтием Пилатом, поскольку Италии, Греции и Мальте пришлось в одиночку справляться с наплывом беженцев. История тоже не будет к ним благосклонна, утверждает обозреватель.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини «должен стыдиться самого себя», поскольку он тот самый человек, который — больше, чем кто-либо другой, — поспособствовал превращению Италии «из цивилизованного государства в варварское». Сегодня здесь, в Европе, можно заметить «проявления фашизма», пишет обозреватель The Independent Шон О’Грэйди.

Италия настолько привыкла к этим тенденциям, что иногда забывает о том, куда она движется. Когда-то Италия была динамичным, быстроразвивающимся двигателем роста в старом европейском сообществе. Благодаря христианской демократии страна десятилетиями жила стабильно, несмотря на частые смены премьер-министров.

Теперь же, как отмечает обозреватель, Италия — это «вторая самая большая шутка на Западе после Трампа».

Шутка, однако, не очень смешная. Французский министр по европейским делам Натали Луазо права, когда сравнивает Сальвини с человеком, ответственным за убийство Иисуса Христа. «Сегодня Сальвини похож на Понтия Пилата. Это отвратительно», — заявила она. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Италия «решила больше не следовать международному праву, в частности — гуманитарному морскому праву».

Это «трагические и недипломатические» слова, но вполне «справедливые в таких экстремальных условиях». Сальвини, как и Понтий Пилат, «отказывается брать на себя ответственность, не признаёт своей вины, он жесток и бездушен».

Однако и Европу, по мнению Шона О’Грэйди, можно назвать Понтием Пилатом, поскольку Италии, Греции и Мальте пришлось в одиночку справляться с наплывом беженцев: европейские партнёры оказали этим странам лишь «скудную помощь» в этом деле.

Поэтому итальянцы должны принимать корабли с мигрантами, они не должны создавать препятствия для гуманитарных организаций, они должны показать итальянский дух и гостеприимство. «Нет необходимости демонизировать» мигрантов. В свою очередь, итальянцы действительно должны получать больше средств и живой силы от более богатых соседей по ЕС.

Миграционный кризис продолжает разрывать Европу. Кризис возник, потому что почти все европейские правительства вели себя, как Понтий Пилат. История тоже не будет к ним благосклонна, утверждает обозреватель The Independent Шон О’Грэйди.