Обозреватель Independent: Сальвини — это Понтий Пилат современности, но остальные в Европе не лучше

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WSJ: американский СПГ выведет Европу с энергетической орбиты Москвы Wall Street Journal
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Порошенко убеждён в принятии резолюции ООН по Крыму
Президент Украины Пётр Порошенко на форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» выразил уверенность в том, что резолюция ООН по Крыму будет принята.
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Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, поскольку его гол не был включён в число кандидатов
Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему ему неинтересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
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В России приступили к испытаниям запускаемого внутри ракеты БПЛА
В России приступили к лётным испытаниям беспилотного летательного аппарата, запускаемого внутри ракеты. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
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Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в 2022 году
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала заявку на проведение в России мужского чемпионата мира в 2022 году.
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В компании «Гудзон» прокомментировали задержание судна в Южной Корее
Представитель российской компании «Гудзон» прокомментировал задержание судна в городе Пусан в Южной Корее.
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Президент Хорватии считает, что в финале ЧМ-2018 Путин болел за её страну
Хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович выразила мнение, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Хорватии и Франции президент России Владимир Путин болел за её страну.
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Порошенко заявил, что резолюция по Донбассу в СБ ООН «практически готова»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина, США, Германия и Франция «практически готовы» внести совместную резолюцию по Донбассу на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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Российская теннисистка Гаспарян стала победительницей турнира в Ташкенте
Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в финале теннисного турнира в Ташкенте.
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Порошенко рассказал о своём бизнесе в России
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, у него был бизнес в России, однако в настоящее время его нет и не может быть.
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Глава «Торо Россо»: уверен, что Квят заслуживает второго шанса
Глава команды «Формулы-1» «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал возвращение российского пилота Даниила Квята.
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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета до 2021 года
Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2019—2021 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Джикия: за последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько не читал за 11 лет в школе
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал конфликт между главным тренером команды Массимо Каррерой и игроками Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, которые были отстранены от работы с основным составом красно-белых.
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Порошенко заявил о «международной изоляции» России
В ООН было продемонстрировано, что Россия до сих пор находится в «международной изоляции», заявил украинский лидер Пётр Порошенко.
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Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье достигло 20
По меньшей мере 20 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса после столкновения с автомобилем в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Квят прокомментировал возвращение в «Торо Россо»
Российский гонщик Даниил Квят поделился эмоциями от возвращения в команду «Формулы-1» «Торо Россо» в качестве основного пилота в 2019 году.
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Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании
Португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал заявление американки Кэтрин Майорги, обвинившей его в изнасиловании.
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На сирийско-иорданской границе открылся КПП «Насиб»
Главный пограничный переход «Насиб» на сирийско-иорданской границе возобновил свою работу, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.
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В «Торо Россо» официально объявили о возвращении Квята
Российский пилот Даниил Квят подписал контракт с командой «Формулы-1» «Торо Россо».
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Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 384
Число жертв серии землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384, сообщает AFP со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 350 человек.
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Стала известна дата второй пресс-конференции Нурмагомедова и Макгрегора
Вторая пресс-конференция перед поединком за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 4 октября в Лас-Вегасе.
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Истребители F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»
Истребители F-35 Lightning II впервые осуществили посадку на палубу новейшего британского авианосца «Королева Елизавета», заявили в пресс-службе Минобороны Британии.
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Роналду поздравил Модрича с наградой лучшему футболисту года ФИФА
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил экс-партнёра по мадридскому «Реалу» хорватского полузащитника Луку Модрича с наградой лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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Женская сборная России по волейболу обыграла Тринидад и Тобаго в первом матче чемпионата мира
Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Тринидада и Тобаго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Японии.
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В сети появилось видео с места крушения F-35B в США
В сети появилось видео с места крушения американского истребителя F-35B в штате Южная Каролина.
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Вице-президент «Монако» Васильев прокомментировал поражение от «Сент-Этьена»
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями после поражения от «Сент-Этьена» (0:2) в матче французской Лиги 1, которое продлило безвыигрышную серию монегасков.
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The Daily Beast рассказало о новом «секретном российском кибероружии»
Американское издание The Daily Beast сообщило о «новом российском компьютерном вирусе», от которого «невозможно избавиться».
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«Коламбус» переиграл «Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ, Панарин набрал четыре очка
Клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Источник сообщил о 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье
В результате ДТП с участием автобуса в Московской области пострадали 15 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
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Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 48
Число жертв серии землетрясений и цунами на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 48.
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Саакашвили считает, что Порошенко будут судить за госизмену
Украинскому лидеру Петру Порошенко следует «найти хорошего адвоката», который будет защищать его интересы, когда президента Украины будут судить за коррупцию и государственную измену, заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
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Из-за неизвестного вещества в ночном клубе в Британии пострадали 40 человек
По меньшей мере 40 посетителям ночного клуба в британском городе Борнмут потребовалась медицинская помощь после того, как в заведении было распылено неизвестное вещество, сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.
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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Индонезии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в серии землетрясений и цунами, произошедших на острове Сулавеси в Индонезии.
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Венгрия прокомментировала сообщения о переброске войск Украины к границе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
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В Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус
Автобус перевернулся в результате столкновения с автомобилем в Московской области, сообщили в областном управлении МВД.
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Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Якутии
Частный вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Якутии, пилот получил ранения.
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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике зафиксировали четыре случая обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.
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В Москве 29 сентября ожидается до +10 °С
В Москве в субботу, 29 сентября, ожидается до +10 °С, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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В порту Пусана задержали судно российской компании
В порту города Пусан Южной Кореи задержали российское судно «Севастополь», принадлежащее владивостокской компании «Гудзон».
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Не менее 30 человек погибли вследствие землетрясения и цунами в Индонезии
По меньшей мере 30 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате серии землетрясений и цунами, обрушившихся на остров Сулавеси в Индонезии.
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Создатель CNN признался, что борется с деменцией
Основатель CNN Тед Тёрнер в эфире утреннего шоу телеканала CBS сообщил, что страдает деменцией с тельцами Леви — прогрессирующим заболеванием мозга, которое влияет на память и другие когнитивные функции.
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Путин поприветствовал участников фестиваля «День тигра» во Владивостоке
Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» во Владивостоке отметил результаты работы защитников дикой природы, сообщается на сайте Кремля.
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В России в 2020 году появится создаваемый с учётом опыта в Сирии вертолёт
В холдинге «Вертолёты России» к 2020 году намерены завершить опытно-конструкторские работы по модернизации вертолёта Ми-171Ш.
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Около 100 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна
Около 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава в Японии остались без света из-за приближения тайфуна «Трами».
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Мадуро заявил, что вероятная встреча с Трампом «может многое изменить»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возможная встреча с американским лидером Дональдом Трампом способна «многое изменить».
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Первый космонавт из ОАЭ проведёт День космонавтики на орбите
Первый космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов отправится с 11-дневной миссией на Международную космическую станцию (МКС), где проведёт День космонавтики в условиях орбитального полёта.
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В Японии в результате тайфуна «Трами» пострадали четыре человека
В Японии из-за тайфуна «Трами» четыре человека получили травмы.
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Музыкант Марти Балин скончался на 77-м году жизни
Основатель и вокалист рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер на 77-м году жизни, сообщает Pitchfork со ссылкой на представителя музыканта.
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Жена Джорджа Клуни приняла участие в дискуссии ООН по защите прав журналистов
Активистка Амаль Клуни, жена голливудского актёра Джорджа Клуни, приняла участие в дискуссии по защите прав журналистов на Генеральной ассамблее ООН, передаёт ТАСС.
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Прокуратура США намерена требовать смертной казни для обвиняемого в теракте в Нью-Йорке
Прокуратура Соединённых Штатов намерена требовать в суде смертную казнь для гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке в октябре 2017 года. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы.
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Генсек ООН заявил о необходимости создания конституционной комиссии в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом заявил от лица международного сообщества о поддержке политического урегулирования конфликта в САР и призвал ускорить работу по формированию конституционной комиссии.