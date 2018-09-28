Daily Express: Макрон назвал «большой ошибкой» националистический курс Сальвини и Орбана

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, предупредив их о том, что их националистический курс — это «большая ошибка», сообщает The Daily Express. Как пишет издание, ссылаясь на слова Макрона, лучший способ реформирования Евросоюза — «сотрудничество и коллективные преобразования».

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, предупредив их о том, что их националистический курс — это «большая ошибка», сообщает The Daily Express.

Орбан и Сальвини объединились для создания консервативного, антимиграционного политического альянса в преддверии следующих выборов в Европейский парламент и объявили Макрона «своим врагом №1».

Как отмечает британское издание, обе страны избрали жёсткую позицию в отношении мигрантов. Новое итальянское правительство отказывает кораблям, спасающим мигрантов, заходить в итальянские порты, а Венгрия принимает законы, предусматривающие наказание для тех, кто помогает просителям убежища.

Французский президент обвинил обоих политиков в том, что они «играют на страхе граждан», чтобы получить поддержку для своей антимиграционной политики, которая «вновь обращается к популизму». По словам Макрона, «сотрудничество и коллективные преобразования» — это лучший способ реформирования Евросоюза.

«Моя цель заключается в том, чтобы, во-первых, провести реформы во Франции и в Европе, показать, что это работает, приносит большую пользу людям, приносит результаты в борьбе с безработицей и обеспечении большей безопасности, — заявил Макрон. — Во-вторых, я хочу убедить людей в том, что сотрудничество — это лучший способ решения коллективных проблем, связанных с мигрантами, изменением климата и цифровыми технологиями. Все эти проблемы невозможно решить на национальном уровне».

По словам Макрона, «закрытие границ и возвращение к национализму» — это не решение проблем Евросоюза, пишет издание.

«Они играют на страхе. Я не верю в глобализацию без всякой защиты для рабочих и народа, — добавил Макрон. — Я не думаю, что мы сможем справиться с нашими слабостями, удовлетворить глубокие потребности наших народов, а также учесть их чувства, если мы закроем границы и вернёмся к национализму. Я думаю, что это большая ошибка».

Президент Франции неоднократно предупреждал о том, что выборы в Европарламент, которые состоятся в следующем году, станут «открытой битвой между настроенными против мигрантов националистами и проевропейскими сторонниками прогресса».

Однако Орбан и Сальвини пообещали упорно преследовать свои планы по реформированию Евросоюза, утверждает The Daily Express.

«Мы хотим изменить Европейскую комиссию. Мы хотим защитить наши границы. Мы будем бороться с промиграционной политикой, поддерживаемой Макроном и Джорджем Соросом», — заявил Сальвини.

«Приближаются европейские выборы. Нам необходимо многое изменить. Сегодня в Европе существуют две стороны. Одну из них возглавляет Макрон, который поддерживает мигрантов. Другую — страны, которые хотят защищать свои границы. Венгрия и Италия относятся к последней», — отметил Орбан.